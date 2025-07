A Pordenone una panchina per ascoltare i giovani

PORDENONE – Un segno visibile per accendere i riflettori sul benessere psicologico degli adolescenti: è quello che muoverà i suoi primi passi a Pordenone giovedì 24 luglio alle ore 16.30. L’HUB381 di viale Dante sarà il cuore di un doppio importante evento: l’inaugurazione della panchina verde della campagna nazionale “Non sono emergenza” e l’apertura ufficiale di TaGaDà Rides – HUB 381, il primo degli otto presidi territoriali pensati per accogliere, ascoltare e accompagnare i più giovani a Pordenone e aree limitrofe. Questa iniziativa rientra nel progetto più ampio TaGaDà – Theater, Gamification e Dynamic, una nuova proposta “made in Pordenone” finanziata da Con i Bambini Impresa sociale (vedi nota in fondo al comunicato) nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Per l’occasione verrà anche presentato il logo distintivo del progetto. Nel giorno dell’inaugurazione, interverranno i rappresentanti del Comune di Pordenone, dell’ASFO, delle politiche giovanili e delle famiglie coinvolte, assieme ai referenti delle organizzazioni partner: FAI (capofila), Fondazione Opera Sacra Famiglia (FOSF), cooperativa ACLI, Nuovi Vicini, Ortoteatro, e Spk Teatro. L’evento è aperto al pubblico, con un invito esteso a tutte le realtà del territorio impegnate nel promuovere il benessere degli adolescenti.

La panchina verde

Dopo un momento introduttivo all’HUB381, l’attenzione si sposterà nel vicino Parco Galvani. Qui sarà svelata la panchina verde, realizzata e dipinta nei giorni precedenti dai ragazzi che partecipano alle attività estive del centro. Verde con una striscia arancione, come previsto dalla campagna, sarà un segno tangibile per ricordare che il disagio psicologico degli adolescenti esiste e va riconosciuto, ascoltato e accolto, non archiviato come un’emergenza isolata. Questa panchina non è solo un simbolo: è un vero e proprio luogo di incontro e dialogo, di ascolto, dove i ragazzi potranno sedersi, raccontare le loro emozioni e il loro punto di vista su temi che riguardano il benessere dei loro coetanei, condividendo video e foto sui social media con l’hashtag #nonsonoemergenza.

TaGaDà

Il progetto TaGaDà, selezionato tra ben 389 proposte a livello nazionale e finanziato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, è molto più di un contenitore di attività. È un processo culturale, relazionale ed educativo che nei prossimi quattro anni coinvolgerà oltre 650 ragazze e ragazzi, 60 insegnanti, 20 operatori formati, 10 peer educator e 10 mentor. L’obiettivo è valorizzare il potenziale dei più giovani in una fase cruciale della crescita, fornendo strumenti concreti e occasioni di relazione autentica. Verranno proposti 280 laboratori che spazieranno dal teatro allo sport, dai videogiochi alla narrazione, utilizzando approcci moderni e più attrattivi per le nuove generazioni, senza dimenticare la validità di strumenti più classici.

Anche il logo di TaGaDà rispecchia la filosofia del progetto: è un mix vibrante di viola scuro (che evoca creatività e immaginazione) e verde acqua/smeraldo (freschezza ed energia). La sua font, disegnata a mano, è giocosa e irregolare, pensata per comunicare informalità e allegria, lasciando spazio all’immaginazione degli adolescenti, veri protagonisti del progetto. I simboli grafici richiamano attività ludiche e non convenzionali. Questo design non è casuale: è frutto di un processo partecipato, nato da un confronto iniziale con i partner, che sottolinea l’importanza del coinvolgimento in tutta la strategia comunicativa di TaGaDà.

TaGaDà Rides HUB 381

Il TaGaDà Rides – HUB381 di Viale Dante è il primo di otto presidi dedicati ai giovani che il progetto TaGaDà andrà a realizzare in città e provincia di Pordenone. Questo spazio accoglierà attività laboratoriali di gruppo e individuali legate a teatro e sport, e offrirà un servizio di supporto psicologico per ragazzi (11-18 anni, con focus 14-18) e famiglie, anche grazie alla collaborazione di giovani peer formati. L’HUB381 si propone come un luogo aperto e senza pregiudizi, accessibile gratuitamente anche la sera e nel weekend per confrontarsi con educatori, educatrici e psicologi.

Le attività di TaGaDà, pur avendo l’HUB381 come cuore pulsante, si estenderanno anche in provincia, coinvolgendo i Comuni di Chions, Montereale Valcellina, Prata di Pordenone, Pravisdomini e numerosi istituti scolastici del territorio. Si creerà così una vera e propria rete educativa che unirà scuole, famiglie, servizi sociosanitari e il mondo del terzo settore.

1 Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org