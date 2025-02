Al via il 52° Campionato Italiano Indoor di Tiro con l’arco a Pordenone

PORDENONE – Dopo lo straordinario successo della passata edizione, per il secondo anno consecutivo i padiglioni di Pordenone Fiere ospiteranno il Campionato Italiano Indoor di Tiro con l’arco, giunto oggi alla 52° edizione.

Questo, che rappresenta il secondo evento federale dell’anno, si terrà a Pordenone dal 5 e al 9 febbraio 2025 e assegnerà i titoli di classe e assoluti, individuali e a squadre, delle divisioni arco nudo, compound e arco olimpico. Si tratta della più partecipata tra tutte le competizioni arcieristiche nazionali, contando la bellezza di 1.300 atleti in gara provenienti da quasi 300 società dell’intera penisola, con più di 500 tecnici accreditati e centinaia di accompagnatori – famigliari e amici – che invaderanno Pordenone. Anche quest’anno, nei quattro giorni di gara, ci si aspetta che giungano in città oltre 5.000 persone e, per promuovere il nostro territorio e l’intera regione, in Fiera saranno presenti anche stand di PromoTurismo FVG e del Consorzio Pordenone Turismo.

​A presentare l’evento sono intervenuti l’assessore allo sport del Comune di Pordenone Walter De Bortoli, il presidente nazionale FITARCO Mario Scarzella, l’on. Emanuele Loperfido, il consigliere regionale Markus Maurmair, il presidente della FITARCO FVG Paolo Sanna, la fiduciaria del CONI provinciale Marinella Ambrosio, il presidente di Pordenone Fiere Renato Pujatti. Presenti anche numerose società sportive, realtà locali e associazioni di volontariato.

​

Anche questa edizione è stata affidata dalla FITARCO alla società opitergina Arcieri del Torresin (Tv), che ha già organizzato due campionati italiani outdoor e l’edizione 2024 dei tricolori al chiuso. Il COL ha potuto contare su sostegno e patrocinio della Regione FVG, del Comune di Pordenone e dell’assessorato allo sport, di PromoTurismoFVG e di Pordenone Fiere, con la collaborazione di numerosi partners che affolleranno il padiglione destinato agli stand commerciali.

​

Come sottolineato dal presidente del comitato organizzatore Renato Bazzichetto «Gli arcieri arriveranno a Pordenone mercoledì 5 febbraio e, dal giorno successivo, prenderanno il via le gare.

Giovedì 6 febbraio sarà dedicato all’arco nudo, con le 60 frecce a 18 metri che assegneranno i titoli di classe al mattino e definiranno il tabellone delle eliminatorie e le finali per il titolo assoluto individuale e a squadre che si disputeranno nel pomeriggio. Venerdì 7 febbraio toccherà al compound (arco più tecnologico e spettacolare) percorrere lo stesso percorso del giovedì, per conoscere i nuovi campioni italiani della divisione. La gara dell’arco olimpico, che vedrà in gara anche i campioni che hanno preso parte alle ultime Olimpiadi, si svolgerà tra sabato 8 e domenica 9 febbraio.

Ad aprire il programma saranno le classi giovanili (ragazzi, allievi, juniores) sabato mattina, mentre nel pomeriggio toccherà a senior e master: tutti tireranno le 60 frecce che assegneranno i titoli di classe e condurranno alle eliminatorie assolute. L’ultimo giorno di gare sarà quindi dedicato alle sfide finali per il podio, singole e a squadre».

​

Sulla linea di tiro saranno protagonisti anche gli arcieri che hanno partecipato alle Paralimpiadi di Parigi 2024, inoltre questo sarà l’ultimo test in vista dei Campionati Europei Indoor di Samsun, in Turchia, che si terranno dal 17 al 24 febbraio 2025. Gli azzurri partiranno con l’obiettivo di conquistare nuovamente il 1° posto nel medagliere, come già fatto un anno fa a Varazdin, quando il contingente italiano partì per la Croazia direttamente da Pordenone al termine della rassegna tricolore.

​

Tutte le giornate della competizione saranno trasmesse in diretta streaming su YouArco, il canale ufficiale youtube della FITARCO e, in contemporanea, sui canali social federali di Twitch, Facebook e X. Infine, la sintesi delle finali di domenica 9 febbraio sarà trasmessa su Rai Sport nei giorni seguenti all’evento.

​

Afferma l’assessore De Bortoli: «Ci auguriamo che anche con questa edizione Pordenone porti bene agli arcieri azzurri prossimi a partire per la Turchia, proprio com’è accaduto lo scorso anno.

Voglio ringraziare ancora una volta le tante società sportive, associazioni e realtà del nostro territorio che, facendo squadra, ci consentono di realizzare grandi eventi come questo campionato nazionale, estremamente partecipato e che porterà in città diverse migliaia di persone».

​Il nuovo logo dell’evento, che fonde in sé uno dei luoghi iconici di Pordenone come il Municipio e la disciplina del Tiro con l’arco, è stato realizzato da Antonio Colafemmina, che ha ricevuto il plauso da parte della FITARCO.

​

Tutti sono invitati presso i padiglioni della Fiera di Pordenone ad assistere a questo grande evento nazionale il cui ingresso è gratuito. Le gare si terranno da giovedì 6 a sabato 8 febbraio dalle 9.00 alle 18.00 e la mattinata di domenica 9 febbraio. Per informazioni www.fitarco-italia.org .