24.7 C
Pordenone
giovedì , 21 Agosto 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Amirante, al via bando regionale per ristrutturazioni

EVIDENZANord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

FVG – Buone notizie per i cittadini che desiderano ristrutturare la propria abitazione. “La Regione – illustra l’assessore alla Mobilità Cristina Amirante – ha approvato un nuovo bando per la concessione di contributi a fondo perduto, destinato alle persone fisiche proprietarie o titolari di diritti reali (usufrutto, uso o abitazione) su immobili residenziali”.

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 1023 del 24 luglio 2025, viene messa a disposizione una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l’anno in corso. L’obiettivo è incentivare interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 a A7 o A11, ubicate nel territorio regionale.

Contributi fino al 50% delle spese

Il contributo potrà coprire fino al 50% della spesa ammissibile, a fronte di lavori documentati e approvati secondo i criteri previsti dal bando. Le domande saranno valutate in base a una graduatoria, secondo quanto stabilito dall’art. 36, comma 2 della legge regionale 7/2000 sul procedimento amministrativo.

Quando e come fare domanda

La presentazione delle domande è prevista per l’ultima settimana di agosto 2025. La data esatta verrà pubblicata nei prossimi giorni sulla pagina ufficiale del bando. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente online, attraverso il portale regionale “ISTANZE ON LINE” (IOL). Altri metodi di invio non saranno accettati.

Documentazione e requisiti

Per presentare domanda, sarà necessario allegare tutta la documentazione richiesta, indicata nell’articolo 10 del bando. Si consiglia agli interessati di consultare attentamente la sezione “Documentazione” disponibile nella pagina ufficiale, per evitare errori o omissioni che potrebbero rendere inammissibile la richiesta.

Per maggiori informazioni, per scaricare il testo completo del bando e per accedere al portale IOL, è possibile consultare la pagina ufficiale della Regione dedicata all’iniziativa.

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA30/p

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.