Amirante, al via bando regionale per ristrutturazioni

FVG – Buone notizie per i cittadini che desiderano ristrutturare la propria abitazione. “La Regione – illustra l’assessore alla Mobilità Cristina Amirante – ha approvato un nuovo bando per la concessione di contributi a fondo perduto, destinato alle persone fisiche proprietarie o titolari di diritti reali (usufrutto, uso o abitazione) su immobili residenziali”.
Con la Delibera della Giunta Regionale n. 1023 del 24 luglio 2025, viene messa a disposizione una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l’anno in corso. L’obiettivo è incentivare interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 a A7 o A11, ubicate nel territorio regionale.
Contributi fino al 50% delle spese
Il contributo potrà coprire fino al 50% della spesa ammissibile, a fronte di lavori documentati e approvati secondo i criteri previsti dal bando. Le domande saranno valutate in base a una graduatoria, secondo quanto stabilito dall’art. 36, comma 2 della legge regionale 7/2000 sul procedimento amministrativo.
Quando e come fare domanda
La presentazione delle domande è prevista per l’ultima settimana di agosto 2025. La data esatta verrà pubblicata nei prossimi giorni sulla pagina ufficiale del bando. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente online, attraverso il portale regionale “ISTANZE ON LINE” (IOL). Altri metodi di invio non saranno accettati.
Documentazione e requisiti
Per presentare domanda, sarà necessario allegare tutta la documentazione richiesta, indicata nell’articolo 10 del bando. Si consiglia agli interessati di consultare attentamente la sezione “Documentazione” disponibile nella pagina ufficiale, per evitare errori o omissioni che potrebbero rendere inammissibile la richiesta.
Per maggiori informazioni, per scaricare il testo completo del bando e per accedere al portale IOL, è possibile consultare la pagina ufficiale della Regione dedicata all’iniziativa.
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA30/p