Ascom Confcommercio, apre nuovo ufficio legalità

PORDENONE – Confcommercio organizza ogni anno la Giornata della Legalità, appuntamento della Confederazione contro ogni forma di illegalità e contro tutti i fenomeni criminali che rappresentano un grave danno per l’economia reale, per le imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti, per il Paese.

La Giornata – che mobilita l’intero sistema associativo con iniziative territoriali e locali di vario genere in ogni parte d’Italia, dalla convocazione di Assemblee e Consigli alla realizzazione di convegni, mostre, eventi in piazza – vuole promuovere e rafforzare, come testimonia la storia di Confcommercio, la cultura della legalità che è un prerequisito fondamentale per la crescita e lo sviluppo. La Confederazione si impegna da sempre per prevenire e contrastare fattori legati alla criminalità che incidono sulla competitività delle imprese.

In linea con questo impegno nazionale, Confcommercio Ascom Pordenone rafforza il proprio sostegno agli Associati con l’apertura di un nuovo UFFICIO LEGALITÀ E RELAZIONI ISTITUZIONALI CON LE FORZE DI POLIZIA presso la propria sede. Questo servizio rappresenta un’ulteriore concreta iniziativa per supportare le imprese nel difficile contesto economico attuale.

Il servizio nasce con l’obiettivo di fornire assistenza e consulenza specializzata agli Associati su tutte le questioni inerenti alla sicurezza e alla legalità. In particolare fornendo:

• Assistenza per questioni relative alla sicurezza personale e aziendale

• Orientamento sui diritti e doveri degli associati

• Informazioni su come procedere in caso di controversie

• Aggiornamenti sulle novità legislative in materia di sicurezza

Il nostro team di esperti è a disposizione degli Associati per analizzare ogni situazione, offrendo soluzioni concrete e personalizzate. Questo nuovo servizio si inserisce pienamente nella strategia di Confcommercio ASCOM Pordenone di promuovere la cultura della legalità e supportare concretamente le imprese associate, ribadendo il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di illegalità che minaccia il tessuto economico e sociale del nostro territorio.

Alessandro Gerry Esposito, professionista esperto in materia di sicurezza e legalità, guiderà questo nuovo servizio con competenza e dedizione, assicurando un supporto qualificato e tempestivo agli Associati.

Sede di Pordenone

Orario di apertura: Martedì dalle 14:00 alle 16:00

Contatti: 0434 549411 – [email protected]