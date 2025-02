‘Attimi di vita’, spettacolo di beneficenza l’8 febbraio

MANIAGO – Con le più prestigiose scuole di danza del Friuli Venezia Giulia e del Veneto Orientale e dopo il successo degli anni scorsi, ecco la decima edizione di ‘Attimi di vita in punta di piedi’, lo spettacolo di beneficenza – dedicato all’Area giovani del Cro di Aviano – che si terrà sabato 8 febbraio alle 20.30 e domenica 9 alle 17.30 al teatro Verdi di Maniago.

L’evento è curato dall’associazione Studiodanza, rappresentata dalla direttrice artistica Rita Gentile e da Lucia Di Luzio dello Studio fotografico Fb Uno, con il sostegno di Banca 360 FVg (sponsor da ben dieci anni) e la collaborazione di Ascom-Confcommercio mandamentale, Città di Maniago che ha concesso l’uso gratuito del teatro, oltre a Io sono Friuli Venezia Giulia e l’associazione Pro Maniago.

Il leitmotiv della manifestazione, una vera sinfonia di balletti, è quello di avvicinare tutti gli allievi al valore della solidarietà e alle relazioni con chi ne ha bisogno. Per gli organizzatori esibirsi su un palco per raccogliere fondi “Sono gesti che rappresentano un importante aiuto per i meno fortunati”. A presentare la serata Luciano Roman.

Per chi non ha la possibilità di partecipare agli spettacoli, Vanna e Lucio hanno realizzato degli splendidi cuori in ceramica interamente fatti a mano, che si possono acquistare nei seguenti negozi: studio Fotografici FbUno, Pizzeria da Mario, Piazza sport e nel foyer del teatro Verdi di Maniago nelle giornate dello spettcolocontribuendo così alla raccolta di fondi.

I biglietti sono in vendita presso lo Studio fotografico FbUno di Maniago di piazza Italia (info 0427 722254/3482573611).

Nella foto: balletto nell’edizione 2023