Aula studio in piazzetta Costantini, via libera a iter passaggio al Comune

PORDENONE – ​Si è conclusa con esito positivo l’indagine di mercato che presto porterà il Comune di Pordenone ad acquistare uno spazio destinato ad aula studio in piazzetta Costantini.

​

Si tratta infatti di due unità immobiliari, situate al piano terra e con ingresso sulla stessa piazza ai civici 11 e 12, che si sviluppano su una superficie complessiva di 197 mq. Il “Palazzo Costantini” a cui appartengono è un edificio di 7 piani costruito tra il 1963 e il 1965. Sede in passato della Curia vescovile, ha subito una ristrutturazione edilizia nel 2007, con adeguamento sismico nel 2020. All’interno dell’edificio sono presenti sia spazi residenziali che commerciali.

​Le due unità, che si trovano attualmente ad uno stato grezzo avanzato, saranno unite in un unico locale comprendente tre uffici, due bagni e una grande sala studio con doppio accesso. I lavori prevedono anche la realizzazione degli impianti di climatizzazione, riscaldamento e ventilazione, di quelli idraulici, elettrici, di illuminazione e antincendio. ​Questo luogo centrale della città diventerà quindi spazio di co-studying per i giovani di Pordenone, che qui potranno socializzare e studiare in completa sicurezza. ​

​

La scelta da parte del Comune di realizzare un’aula proprio in questo luogo è presto detta. La Biblioteca civica, che si trova a due passi da piazzetta Costantini, è aperta dal lunedì al sabato fino alle ore 19.00. L’aula studio quindi, che accoglierà gli studenti anche nelle ore serali, costituirà il prolungamento dell’orario della Biblioteca e soprattutto favorirà l’afflusso di giovani in quest’area.

​L’acquisto dell’immobile da parte del Comune di Pordenone risponde a un più ampio progetto di rigenerazione del quadrante centrale della città. Infatti la valorizzazione degli spazi comuni è un modo concreto per attuare politiche di integrazione, sviluppo, crescita e contrasto alla povertà educativa.

​

Il prezzo d’acquisto delle due unità è stato concordato in 300 mila euro; a questi andranno aggiunti 30 mila euro per l’arredamento e le spese notarili. Per tale acquisizione il Comune ha ottenuto un contributo straordinario dalla Regione FVG e ora si procederà con l’iter consueto per la formalizzazione delle pratiche.

​

L’aula studio aprirà agli studenti entro la fine dell’autunno di quest’anno e verrà assegnata attraverso bando a un’associazione di volontariato, che ne gestirà gli spazi. “Palazzo Costantini” presenta delle ampie rampe prive di barriere architettoniche che consentono a tutti i fruitori l’accessibilità ai locali dell’aula studio. Per una maggiore sicurezza degli studenti, qui saranno installate anche delle telecamere di videosorveglianza.