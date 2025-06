Circolo Stampa, Premio “Simona Cigana”: ultimi giorni

PORDENONE – Si avvicina la chiusura del tempo utile per le iscrizioni alla 16ª edizione del “Premio Simona Cigana”, il concorso nazionale-annuale-multimediale-multilingue del Circolo della stampa di Pordenone. I servizi giornalistici devono essere pubblicati tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025 e devono essere inviati entro il 10 luglio prossimo.

FOCUS. Confermata la formula originaria, unica nel suo genere con il focus sul Friuli Venezia Giulia come realtà complessiva o come singole componenti territoriali oppure come parte del contesto nazionale e internazionale, collocabili in una delle 5 Categorie concorsuali: Inchiesta, Sport, Artigianato, Lavoro, Aviano e Avianese.

In parallelo, sempre con attinenza al Friuli Venezia Giulia, viene confermata la sezione “Fuori concorso”, riservata a giornalisti autori di speciali reportage o di libri oppure a testate giornalistiche.

Il “focus” regionale è la testimonianza di una realtà oggetto dell’attenzione sempre più frequente dei media locali e nazionali che sta imponendosi in tutti i settori. Per questo motivo la presenza di concorrenti è, come al solito, consistente.

LINEA STORICA. Si conferma dunque l’obiettivo storico di questo concorso che è uno dei più longevi del giornalismo italiano: 1) celebrare il ricordo di Simona Cigana giornalista emergente di Aviano (Pordenone) mancata in giovane età quando la sua vita era ormai ricca di impegni professionali nel settore dell’Informazione; 2) incentivare la corretta informazione giornalistica e l’impegno professionale dei giornalisti italiani, soprattutto quelli delle giovani generazioni; 3) rappresentare l’attualità del Friuli Venezia Giulia nel suo àmbito e/o nel contesto nazionale e internazionale.

LINGUA. I testi possono essere realizzati in lingua italiana o in una delle tre lingue minoritarie (friulano, sloveno, tedesco) tutelate dalla Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia oppure in inglese o in francese sui media italiani all’estero.

ISCRIZIONE. L’iscrizione è gratuita. Va effettuata direttamente dai concorrenti entro il 10 luglio 2025 nelle modalità previste dal Regolamento. Sono ammessi anche i servizi indicati dai lettori, dai telespettatori e dai navigatori del web. Le segnalazioni vanno inviate alla Segreteria del concorso: [email protected]. Gli autori segnalati vengono informati dal Circolo della Stampa di Pordenone, ma sono liberi di decidere o meno la propria partecipazione.

BANDO REGOLAMENTO. È disponibile sul sito del Circolo della Stampa di Pordenone: www.stampa-pordenone.it, con richiami sui siti web dell’Ordine dei giornalisti (nazionale e del Friuli Venezia Giulia), della Fnsi, di Assostampa Friuli Venezia Giulia e di altri organismi di categoria; inoltre, su siti di sponsor, patrocinatori e sostenitori. Informazioni sul concorso possono essere reperite anche in Facebook e in altri Social network.

SPONSOR E PATROCINATORI. Il concorso si avvale del sostegno di sponsor che condividono i princìpi del Circolo della stampa in fatto di informazione. Sono: Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile, Famiglia Cigana, Comune di Aviano, Confartigianato Pordenone, Domovip Europa, Paludet & Partners e di altri sponsor che intendano aggiungersi ai primi. Confermato anche il patrocinio di Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Assostampa del Friuli Venezia Giulia, Unione Stampa Sportiva del Friuli Venezia Giulia, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, Associazione culturale ProPordenone, Coltivatori Diretti Pordenone, Anmil Pordenone, Carta di Pordenone. Da segnalare anche l’adesione del Comitato Olimpico Nazionale del Friuli Venezia Giulia.