Coma Cose, addio dopo 10 anni di musica e amore: “Eravamo solo una coppia sul palco”

PORDENONE – Dopo dieci anni di musica condivisa, successi, palchi importanti e una storia d’amore che aveva fatto sognare i fan, i Coma_Cose annunciano la fine. Non solo del loro percorso artistico, ma anche della loro relazione sentimentale.

A comunicarlo sono stati gli stessi Fausto Lama e California (Francesca Mesiano) attraverso un post sui social, che ha colto di sorpresa il pubblico:

«Ebbene sì… Fausto e Francesca si sono lasciati», si legge nel messaggio, lungo e carico di emozione, pubblicato su Instagram.

L’annuncio arriva dopo alcune avvisaglie: prima l’assenza di California al concerto di Francesca Michielin «per motivi personali», poi la cancellazione delle due attesissime date nei palazzetti: il 27 ottobre al Forum di Assago e il 30 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

Nel post, il duo spiega che la decisione è maturata lentamente, nel tempo, dopo mesi di riflessioni:

«È stata una decisione unanime, maturata negli ultimi mesi. Abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate».

Il messaggio tocca con sincerità il difficile equilibrio tra lavoro e vita privata:

«La grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata, che si è inevitabilmente consumata e spenta. E più si avvicinava la data pensata per congelare il progetto Coma_Cose e riprenderci del tempo per noi, più capivamo che ormai eravamo solo una coppia sul palco. Non c’era più nulla da riprendere».

Un addio che lascia l’amaro in bocca a chi aveva visto in loro non solo una coppia artistica affiatata, ma anche un simbolo di amore autentico, vissuto con discrezione e coerenza.

Per ora, il futuro dei Coma_Cose resta incerto. Ma di certo rimane un’eredità musicale importante, fatta di parole intense, suoni riconoscibili e un legame con il pubblico costruito canzone dopo canzone.

Fausto e Francesca, oggi, scelgono strade diverse. Ma a chi li ha seguiti, resta una storia che, almeno per un decennio, ha saputo unire cuore e musica.