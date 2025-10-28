Confcommercio, 80 anni di storia e di sviluppo economico. I premiati

PORDENONE – Una volta ancora le attività del terziario sono emerse per il loro valore non solo economico, ma anche e soprattutto sociale. È accaduto alla Fiera di Pordenone, dove Confcommercio, alla presenza di numerose autorità e rappresentanti istituzionali, ha festeggiato il traguardo degli 80 anni in occasione dell’evento Connessioni ‘25, (valorizzare la tradizione, innovare il presente, ispirare il futuro) in collaborazione con l’associazione del capoluogo 50&Più.

A raccontare quanto fondamentale è, e continuerà a essere, la presenza di negozi ed esercizi pubblici nel capoluogo e nella provincia, i 26 premiati con attestati Maestri del Commercio del Friuli Occidentale, cui si sono aggiunti 5 Premi Fedeltà (agli iscritti Ascom da almeno 50 anni), oltre al 20mo premio Elvio Fasan assegnato a Federico Mariutti, giovane ristoratore e presidente del mandamento di Azzano Decimo, distintosi in questi anni per il suo impegno nello sviluppo economico e sociale del territorio.

I Maestri del Commercio. Le Aquile di diamante (oltre 50 anni di attività), le Aquile d’oro (oltre 40 anni), le Aquile d’argento (oltre 25 anni).



Parliamo del tradizionale riconoscimento promosso dal 1975 dalla 50&Più, l’associazione che all’interno del sistema Confcommercio-Imprese per l’Italia opera per la promozione sociale della terza età – con le loro storie di impresa, le fatiche, le soddisfazioni. «Un’esperienza da non disperdere e da non ignorare» ha detto il presidente del sodalizio Ezio Bordelot.

Passione, professionalità, territorialità sono stati non a caso i valori del piccolo commercio evidenziati dal presidente provinciale della Confcommercio locale Fabio Pillon: «Abbiamo davanti persone che presidiano il territorio e svolgono un ruolo di prossimità indispensabile. Una generazione che ha attraversato anni favorevoli, ma anche congiunture difficilissime, non ultima quella segnata dalla pandemia. Un capitale umano, economico e sociale di cui andiamo orgogliosi».

Alla cerimonia di premiazione, dopo un collegamento video con il presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli, sono intervenuti fra gli altri il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga, il vicepresidente nazionale di Confcommercio e presidente dell’ente camerale Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, il vicepresidente nazionale di 50&Più Franco Bonino.

Elenco premiati 80 anni Confcommercio