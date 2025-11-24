“Confcommercio c’è… e ci mette il cuore”. Progetto solidale alle donne vittime di violenza

PORDENONE – Un’iniziativa importante sostenuta da alcune realtà imprenditoriali più attive del nostro territorio, impegnate a supportare la comunità locale e rivolte a promuovere i valori di inclusione e solidarietà alle donne vittime di violenza.

Questo il progetto “Confcommercio c’è….. e ci mette il cuore” presentato all’Ascom di Pordenone nel corso di una conferenza stampa promossa da Terziario Donna con a capo la presidente Silvia Radetti e dal Gruppo Panificatori guidato da Marino Nardo.

I due gruppi operano nel sistema di Confcommercio con il responsabile provinciale Fabio Pillon, vero punto di riferimento per le piccole e medie imprese del terziario della nostra economia, che ha sottolineato la necessità di inasprire le pene nei confronti degli uomini che fanno violenza alle donne.

In particolare il progetto, patrocinato dal Comune di Pordenone – assessorato Pari opportunità – in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne (25 novembre), si sviluppa attraverso la realizzazione di un biscotto artigianale a forma di cuore, conosciuto nella tradizione locale come Sbrega (a forma di cantuccio) che sarà distribuito nei prossimi giorni in modo capillare nei negozi e panifici del capoluogo e nel resto del territorio con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla piaga della violenza di genere.

La raccolta fondi sarà destinata a supportare l’attività delle associazione Voce Donna e in modo da permettere che le vittime di violenza abbiano accesso ai servizi di cui hanno bisogno per ricostruire una vita libera dalla paura.

Per la presidente Radetti l’obiettivo del progetto è quello di «abbattere le barriere di genere offrendo alle donne imprenditrici opportunità di crescita, networking e supporto, affinché possano trovare spazio e riconoscimento nel nostro tessuto commerciale». Per la categoria dei panificatori, qui rappresentata da Flavia Piccinin, Daniela Bellotto e Paola Martin, è importante «sostenere e valorizzare la tradizione della panificazione artigianale locale, garantendo alle attività consulenza e formazione per difendere la qualità e l’eccellenza del settore». La Sbrega sarà il dolce tipico del Friuli occidentale che la categoria promuoverà in occasione di Pordenone capitale italiana della Cultura nel 2027.

Presenti all’incontro l’assessore alle pari opportunità Guglielmina Cucci che ha sottolineato come la rete rappresenti «lo strumento fondamentale per lo sviluppo e la conoscenza del progetto, mentre il biscotto Sbrega rappresenta l’impegno e la volontà della categoria»; la presidente di Voce Donna Silvia Brunetta che ha raccolto e fatto un’analisi sulla piaga della violenza di genere.

Dal canto suo, Laura Bosi, direttrice Voce Donna ha rilevato che i nuovi accessi al centro antiviolenza sono stati 327 e che il sodalizio ha presentato in Regione un progetto per portare nelle scuole una conoscenza del fenomeno per sensibilizzare i giovani sull’argomento.