Consegnati dal vicesindaco Alberto Parigi i premi Stella di Natale

PORDENONE – ​Si è tenuta anche quest’anno presso il Duomo concattedrale di San Marco a Pordenone la consegna dei Premi Stella di Natale 2024, riconoscimento giunto alla 57^ edizione e assegnato dalla Propordenone a persone o realtà facenti capo al mondo del volontariato, dell’associazionismo, della Diocesi o del giornalismo che si sono distinte per meriti e attività a favore del prossimo.

​A consegnare i premi, assieme al presidente della Propordenone Giuseppe Pedicini, alla presenza delle autorità civili e militari e dei cittadini accorsi in Duomo per assistere alla cerimonia, il vicesindaco reggente Alberto Parigi.

​«Il progresso più grande per una società – afferma Parigi – è rappresentato da un esercito silenzioso di persone che fanno del bene e che dedicano del tempo a favore degli altri. Una risorsa straordinaria e non scontata che la nostra città possiede e che oggi siamo orgogliosi di insignire con questo premio».

​Una delle tre Stelle di Natale è andata a Federico Facchin per la sua pluriennale attività di presidente dell’Associazione “Insieme per la solidarietà”, sodalizio che gestisce i volontari del trasporto sociale e gli amministratori di sostegno. Sotto la sua presidenza, l’associazione ha messo a disposizione del Centro di Salute Mentale i volontari dello sportello Sanvitese, con compiti di Amministratori di sostegno. Col suo costante impegno si è dimostrato un brillante esempio per tutti coloro che si spendono ogni giorno per supportare e aiutare i più fragili.

La seconda Stella è stata consegnata alla squadriglia rondini del Gruppo Scout PN2 Reparto Stella Polare. Nell’ultimo anno questi giovani ragazzi hanno svolto un’intensa attività di volontariato a favore degli anziani dedicando, con cadenza settimanale, del tempo prezioso agli ospiti della casa di riposo “Casa serena” di Pordenone. Con numerose attività ricreative, momenti di dialogo e gesti di affetto, hanno allietato le giornate di quegli anziani, portando allegria e offrendo momenti di svago.

Inoltre hanno dato vita a varie iniziative di autofinanziamento per devolvere i fondi raccolti all’Emporio Solidale di Pordenone. Un bell’esempio per tutti i giovani della loro età, che incarna i valori educativi di servizio verso il prossimo del movimento scout.

L’ultima Stella di Natale 2024 è stata assegnata al 91enne Remo Pietrani che ha speso tutta la vita a favore del volontariato in diverse associazioni pordenonesi. Membro attivo dell’associazione Bersaglieri – sezione pordenonese, dell’Associazione pensionati del commercio e, dal 1974, nello staff che organizza la Pordenone Pedala.

Sempre pronto a offrire la sua collaborazione, rappresenta il cittadino esemplare, dedito al volontariato e all’aiuto degli altri.

​La cerimonia, presentata da Daniele Rampogna, è stata accompagnata dalla fisarmonica del maestro Gianni Fassetta che ha eseguito alcune fantasie sui brani natalizi Adeste Fideles, Tu scendi dalle Stelle e Stille Nacht.