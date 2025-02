Consorzio Pordenone Turismo, Giovanna Santin nuovo presidente

PORDENONE – Giovanna Santin, titolare dell’omonimo hotel di Pordenone, è la nuova presidente del Consorzio Pordenone Turismo. Subentra a Francesco De Felice che rimane nell’organismo in qualità di consigliere.

La nomina nei giorni scorsi nella sede dell’Ascom-Confcommercio dove è stata convocata l’assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche e dove si trovano gli uffici operativi assegnati a due funzionarie. Santin sarà affiancato nel nuovo impegno da quattro consiglieri: Gianpiero Zanolin del Palace hotel Moderno, nonché presidente di Federalberghi, Katia Roncadin (hotel Fossa Mala di Fiume Veneto), Elisa Barbisan (hotel Luna di Fontanafredda), Manfredo di Porcia (società Agricola Principi di Porcia) e Francesco De Felice del Best Western Park hotel di Pordenone. Nel direttivo entreranno a far parte anche il direttore dell’Ascom Luca Penna e Sergio Lucchetta in qualità di consiglieri tecnici.

Fra gli obiettivi della neo presidente, che si è congratulata con De Felice per l’impegno svolto in questi anni nel promozionare ad ogni livello la struttura consortile, la creazione di gruppi di lavoro che in maniera sinergica dovranno collaborare con l’amministrazione del capoluogo e attivamente anche con gli enti e organismi che rappresentano il territorio del Friuli occidentale.

«Il nostro lavoro sarà sulla continuità di quanto svolto fino ad oggi e incentrato, soprattutto, sulla formazione dei nostri collaboratori; nello sviluppo di nuove strategie di marketing e risorse storico-culturali, oltre a un coinvolgimento sinergico sugli eventi sportivi, quelli di carattere ambientale e di valorizzazione del Friuli Occidentale» ha sottolineato Santin.



Intanto il Consorzio sarà presente, dal 3 al 6 marzo, alla prossima fiera internazionale del turismo (ITB) nello stand di Promoturismo del Fvg. Il sodalizio annovera in ambito provinciale 45 associati fra agriturismi, B&B, ristoranti, cantine e attività di servizio (agenzie viaggio, noleggio autobus, centri sportivi e catering).

L’attività viene svolta all’interno della sede provinciale di Ascom-Confcommercio dove operano con professionalità due funzionarie: Elda Hernandez e Giulia Della Ricca (info 0434 549422/27; sito www.pordenoneturismo.com).

Nella foto: Il gruppo con al centro la presidente Giovanna Santin.