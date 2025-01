Copertura scuola primaria Leonardo Da Vinci

PORDENONE – Durante l’ultima seduta di Giunta è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo al rifacimento della copertura della scuola primaria Leonardi Da Vinci a Vallenoncello.

L’Amministrazione, dopo essere intervenuta nella parte più recente della scuola, ha deciso di completare la sistemazione dell’edificio con la manutenzione straordinaria del tetto della parte più antica, posta sul fronte strada. Questo intervento consentirà di risolvere i problemi di infiltrazioni piovane, di migliorare la salubrità e le prestazioni energetiche del fabbricato e di rinforzare le strutture al fine di garantire una maggiore sicurezza a bambini e insegnanti.

​Il quadro economico dell’opera ammonta a 350 mila euro e i lavori, che si volgeranno in concomitanza con la chiusura estiva per non recare disagio agli alunni durante il periodo scolastico, saranno conclusi per l’inizio dell’a.s. 2025-2026.

Spiega il vicesindaco reggente Alberto Parigi: «Questo rappresenta un ulteriore intervento che va sommato ai tanti realizzati da questa Amministrazione a favore delle scuole di Pordenone. Tra opere di manutenzione ordinarie e straordinarie e la costruzione di scuole nuove, l’impegno a favore dell’edilizia scolastica è stato ed è gigantesco e si traduce in milioni e milioni di euro».