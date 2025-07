Estate fresca 2025, il nuovo progetto del Comune

PORDENONE – L’Amministrazione Comunale di Pordenone si prepara a lanciare una nuova, sperimentale, progettualità da realizzarsi nel periodo estivo e chiamata Estate fresca 2025.

A darne notizia è l’Assessore alle Politiche Sociali Guglielmina Cucci la quale sottolinea come “l’iniziativa sia stata messa in campo in modo rapido e tempestivo, in risposta all’emergenza climatica inserendosi in un piano già attivo, andandolo a integrare e implementare, grazie alla disponibilità della Fiera di Pordenone e del suo Presidente, Renato Pujatti”.

“Tutto questo – continua – in coerenza con il nostro abituale modus operandi: intercettare e dare risposte tempestive ai bisogni emergenti, agendo anche in via preventiva. In questo caso l’attenzione va a chi soffre maggiormente le alte temperature come gli anziani e le persone più fragili e vulnerabili. Negli spazi messi a disposizione dalla Fiera – la Sala Zuliani dove ci sarà la possibilità di guardare la televisione o film e la Sala Inferiore, dove si potrà giocare a carte o partecipare ad altre attività di socializzazione – le persone potranno trovare refrigerio, ma anche coltivare le relazioni e la socialità”.

Cucci, inoltre, è riuscita a garantire anche i trasporti grazie alla sinergia con il Presidente di ATAP Narciso Gaspardo: “l’idea è di creare quattro corse, due di andata e due di ritorno in diversi orari. Ipotizziamo un primo avvio verso la Fiera alle 9:00 del mattino con un ritorno a casa, per chi non volesse fermarsi a pranzo, alle 11:30 con un successivo rientro alle 14:00 e uscita alle 17:00. La tratta su cui stiamo lavorando collega Viale Grigoletti, di fronte al collegio Don Bosco, alla Fiera con una fermata in Piazza XX Settembre”.

Fa eco all’Assessore il Sindaco Alessandro Basso il quale “senza indugio ha sostenuto la proposta che ci consente di mantenere il benessere cognitivo tenendo vivi gli interessi dei partecipanti. Abbiamo parlato molto di anziani, terza età e invecchiamento attivo durante la campagna elettorale e, grazie a questo progetto, riusciamo a dare le prime, fondamentali, risposte in tal senso. Il momento estivo può diventare sinonimo di isolamento e vogliamo scongiurare questa ipotesi. Ringrazio, pertanto, i Presidenti Pujatti e Gaspardo, per il sostengo che danno al Municipio in questa importante sfida”.