Eventi in Piazza della Motta: un palcoscenico a cielo aperto che non si ferma mai

PORDENONE – Dopo le performance degli artisti di JazzInsieme e Pianocity che hanno fatto vibrare questo angolo prezioso della città, Piazza della Motta si confermare ancora una volta come un luogo vivo, dove la cultura trova casa tutto l’anno. Il palinsesto dei prossimi mesi è ricco e pensato per abbracciare davvero tutti: bambini, famiglie, appassionati di musica e amanti del teatro.

“Abbiamo raggiunto l’obiettivo di rendere Piazza della Motta una vera piazza della cultura, non solo per il fitto calendario di eventi che qui si svolgono, ma anche per l’attivazione del teatro 3D in occasione delle manifestazioni, facendo così diventare la piazza simbolo dell’estate per tutti” commenta l’Assessore Alberto Parigi “Ci saranno spettacoli teatrali per bambini, concerti musicali e iniziative per ogni fascia d’età.

Recentemente ho incontrato i dirigenti dell’ASP Umberto I per invitare gli anziani ospiti della casa di riposo ad assistere agli spettacoli, perché la cultura deve essere accessibile a tutti.” Ma l’offerta culturale non si limita agli eventi dal vivo: “Nel corso degli anni la piazza si è arricchita con l’insediamento della Casa della Musica, i numerosi eventi all’ex Convento di San Francesco, il rinnovato Museo di Storia Naturale “Silvia Zenari”, le sedi delle associazioni al piano terra del complesso dell’ex Convento e recentemente il bar completamente rinnovato sia nella gestione che negli spazi.” Conclude l’Assessore: “Piazza della Motta oggi è protagonista dell’Estate a Pordenone e rappresenta un nuovo punto di riferimento della scena culturale cittadina.”

Il Programma

Torna la rassegna “Scena Bimba” di Ortoteatro, un appuntamento che trasforma la piazza in un teatro magico per i più piccoli e le loro famiglie con quattro spettacoli che promettono di incantare grandi e piccini: domani venerdì 18 luglio alle 21 “Senti che musica! Fiabe da cantare, canzoni da narrare”, per continuare il 25 luglio con “Il cavallo e il falco”. Il 1° agosto arriva “Alice nel paese delle meraviglie”, l’8 agosto lo spettacolo “Abbracci” e il 22 agosto “La principessa rapita”.

La musica continua a essere l’anima pulsante della piazza: martedì 29 luglio Cem Live Orchestra propone un viaggio musicale indietro nel tempo con “Tu mi fai girar – Viaggio nella canzone italiana”, mentre domenica 3 agosto l’Associazione APN presenta “Le colonne sonore del cinema” con il Quartetto Saverio Mercadante, per rivivere le emozioni dei capolavori del cinema italiano attraverso le loro indimenticabili colonne sonore.

Agosto si arricchisce degli eventi curati dal Teatro Verdi: il 10 agosto “Music Night – Duo Taddei/Telari”, un concerto per sax e fisarmonica, seguito l’11 agosto dall’Ensemble da camera della Gustav Mahler Jugendorchester e il 12 agosto dagli ottoni della stessa prestigiosa orchestra.

Settembre sarà il mese del teatro con l’Arlecchino Errante, appuntamento tradizionale che ogni anno porta allegria e divertimento in città. Ma non è tutto: la piazza diventerà anche una delle location del Festival Pordenonelegge, con la consueta tensostruttura e le facciate illuminate da suggestive proiezioni dedicate al mondo dei libri e della lettura.

Evento speciale Verso Capitale italiana della Cultura 2027

Da segnare in agenda venerdì 26 settembre, data in cui ci sarà un evento speciale “Verso Capitale italiana della Cultura 2027”: l’attore Luciano Roman con la regia di Giuseppe Emiliani, sorprenderà il pubblico in un’esperienza immersiva in questo spettacolare teatro urbano, dove musica e teatro si fonderanno esplorando il tema dello sguardo.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito e aperti a tutti.