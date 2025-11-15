13.7 C
FIAIP: Michele Marconi confermato presidente. Eletto il nuovo consiglio provinciale

Aggiornato:
Redazione Pordenone
Redazione Pordenone

PORDENONE – Si è svolta ieri, venerdì 14 novembre, a Palazzo Klefisch, l’assemblea provinciale FIAIP che ha visto la partecipazione di oltre 50 associati. Durante i lavori assembleari è stato rieletto con voto unanime il presidente uscente Michele Marconi, confermato alla guida della federazione per il prossimo quadriennio.

Il nuovo Consiglio Provinciale

Nel corso dell’assemblea è stato inoltre definito il nuovo consiglio, che sarà composto da: Mara Zanet, Angelica Botosso, Marco Muffarotto, Angelo Zaccaria, Sabrina Pivetta e Alberto Calandro.

Le nuove linee guida

Il presidente ha anticipato che le linee programmatiche dei prossimi anni saranno incentrate sul potenziamento della formazione professionale, attraverso nuovi piani formativi rivolti agli agenti immobiliari della provincia. Un percorso che prosegue nel solco degli approfondimenti e delle iniziative già presentate negli scorsi anni.

Comunicazione e servizi al cittadino

Uno degli obiettivi centrali del quadriennio sarà quello di divulgare al pubblico, anche tramite la stampa, i numerosi servizi offerti dalla federazione, così da favorire una maggiore consapevolezza del ruolo dell’agente immobiliare e delle tutele disponibili per cittadini e clienti.

Un ufficio dedicato alle segnalazioni

Tra le novità introdotte, la federazione istituirà un ufficio dedicato alla raccolta delle segnalazioni relative a truffe, controversie e problematiche legate alle transazioni immobiliari.Un servizio pensato per offrire un supporto concreto agli utenti e contribuire alla trasparenza e alla sicurezza del mercato locale.

