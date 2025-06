Fvg protagonista alla fiera Transport Logistic di Monaco: focus su logistica, sostenibilità e lavoro

MONACO DI BAVIERA – Il Friuli Venezia Giulia torna protagonista sulla scena internazionale della logistica, prendendo parte anche quest’anno alla fiera biennale Transport Logistic di Monaco di Baviera, una delle manifestazioni di riferimento a livello mondiale nei settori dei trasporti, della supply chain e dell’innovazione tecnologica applicata alla logistica.

All’interno di uno stand rinnovato e ampliato – allestito sotto l’insegna “We Are Friuli Venezia Giulia” – la Regione ha portato la testimonianza concreta di un sistema logistico che cresce in coesione ed efficienza. A inaugurare lo spazio espositivo è stata l’assessora regionale alle Infrastrutture e al Territorio, Cristina Amirante, che ha sottolineato come l’attuale contesto globale, sebbene complesso, debba rappresentare uno stimolo a rafforzare le collaborazioni tra istituzioni e imprese.

“Le crisi in corso devono spingerci a cogliere le opportunità di un quadro internazionale in continua evoluzione – ha dichiarato Amirante – e il Friuli Venezia Giulia dimostra di saper rispondere con concretezza e visione strategica”.

Lo spazio espositivo è stato realizzato in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, PromoTurismoFVG, Aries (agenzia della Camera di Commercio della Venezia Giulia) e l’Ufficio stampa e comunicazione della Regione. A completare il quadro, la presenza attiva di 22 realtà operative del sistema logistico regionale, coinvolte come co-espositori.

Dati alla mano, il comparto logistico regionale mostra numeri in decisa crescita: +22% nella movimentazione di container (TEU), una significativa riduzione del traffico su gomma – con 150.000 camion in meno tra il 2022 e il 2024 – e un incremento dell’occupazione nei porti e negli interporti del 9,3% rispetto al 2021.

“Questi risultati – ha evidenziato Amirante – sono frutto degli investimenti mirati e della sinergia tra pubblico e privato. Transport Logistic è per noi una vetrina strategica per mostrare ciò che il Friuli Venezia Giulia è in grado di offrire in termini di competitività, innovazione e sostenibilità”.

La fiera, che proseguirà fino al 5 giugno, rappresenta inoltre un’occasione preziosa per favorire nuovi contatti commerciali grazie a una nuova area di 50 metri quadrati, interamente dedicata agli incontri B2B, a testimonianza della volontà della Regione di sostenere concretamente il dialogo tra gli operatori del settore.