Gastronomia del Corso, si chiude un capitolo di storia: 75 anni di sapori e tradizione nel cuore di Pordenone

PORDENONE – Si chiude un’era per Pordenone e per il suo centro storico. Dopo 75 anni di attività complessiva, oggi sabato 27 dicembre alle 13, la Gastronomia del Corso di Alberto Bolzonello ha salutato la città lasciando dietro di sé una storia fatta di lavoro, passione e legami profondi con intere generazioni di pordenonesi.

Le radici di questa avventura affondano lontano nel tempo, quando papà Terenzio e mamma Ines decisero di aprire una piccola rivendita di salumi e formaggi al civico 35. Un’attività nata con semplicità, cresciuta passo dopo passo grazie alla qualità dei prodotti e al rapporto autentico con i clienti, fino al trasferimento nell’attuale sede al numero 39: un indirizzo che nel tempo è diventato un vero punto di riferimento per la città.

Nel corso degli anni, la Gastronomia del Corso non è stata soltanto un esercizio commerciale, ma un luogo capace di raccontare l’evoluzione dei gusti, delle tradizioni e delle abitudini di Pordenone. Un presidio quotidiano di socialità, dove la spesa si trasformava spesso in un momento di incontro e di scambio.

Durante la cerimonia di saluto, svolta nei giorni scorsi, il sindaco ha voluto sottolineare proprio questo valore: la Gastronomia come parte integrante della storia cittadina. Dai genitori, Alberto Bolzonello ha ereditato non solo un mestiere, ma soprattutto un patrimonio di valori – serietà, dedizione e amore per il lavoro – che ha saputo custodire e trasmettere nel tempo, ricordandoli oggi con profonda riconoscenza.

Il riconoscimento dell’Amministrazione comunale rappresenta un segno tangibile di gratitudine nei confronti della famiglia Bolzonello, esempio virtuoso di impegno e passione. Un contributo prezioso che ha arricchito la vivacità del centro storico e rafforzato il tessuto economico e sociale della città.

“Un ringraziamento sincero e l’augurio di una nuova fase di vita – ha concluso l’Amministrazione – a un grande lavoratore e a un autentico amante della sua città”. Un saluto che sa di fine, ma anche di memoria condivisa, destinata a restare nel cuore di Pordenone.

Ore 13 di sabato 27 dicembre, ultima chiusura di serrande, con Alberto salutato da alcuni clienti “storici”.

Maurizio Pertegato