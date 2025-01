Giro d’Italia: Amirante, 500mila euro per asfaltature a Pordenone

PORDENONE – “In vista della tappa del Giro d’Italia che attraverserà il Friuli, la Regione ha stanziato 6,5 milioni di euro di cui 500mila euro a Fvg Strade Pordenone per importanti interventi di manutenzione e asfaltatura a Pordenone lungo il tracciato, per circa tre chilometri di strade comunali”. Lo ha annunciato l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, dando conto delle opere di rifacimento del manto stradale che interessano il tratto pordenonese della tappa del prossimo Giro d’Italia, il quale si correrà a maggio.

“Con riferimento alla tappa nel Friuli occidentale, dalla rotonda Meduna sulla Ss 13 Pontebbana il tracciato si immetterà in città, nel centro di Pordenone, attraverso strade comunali. Prevediamo di intervenire in via Udine-via Martelli e viale Grigoletti per complessivi tre chilometri circa e per un importo di 500mila euro di lavori” ha spiegato Amirante. Le tappe della 108esima edizione del Giro d’Italia che attraverseranno territori regionali saranno due.

Sabato 24 maggio si correrà la 14esima tappa, un percorso pianeggiante di 186 chilometri da Treviso a Nova Gorica-Gorizia, per celebrare la Capitale europea della cultura, passando attraverso la Bassa Friulana, Cormons e il Collio, e includendo due giri del circuito che collega le due città.

La giornata successiva, domenica 25 maggio, sarà dedicata alla montagna con la 15esima tappa, che partirà da Fiume Veneto e si concluderà ad Asiago. I corridori affronteranno 214 chilometri e un dislivello di 3.900 metri