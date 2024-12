Il 2025 anno di salto di qualità per Pordenone Fiere

PORDENONE – Alla presenza di soci, stakeholders e collaboratori, Pordenone Fiere ha presentato lunedì 16 dicembre il programma delle manifestazioni 2025 e il Report Integrato 2023. Un appuntamento tradizionale per fare il punto sull’andamento di questa azienda che ha un forte impatto sull’economia e sullo sviluppo di un intero territorio.

Proprio per dare una visione quanto più completa di tutta l’attività fieristica il Report Integrato 2023, presentato dal consulente incaricato Federico Barcherini, si pone l’obiettivo di rappresentare il processo di creazione di valore nel tempo di Pordenone Fiere attraverso i capitali di cui dispone considerando il contesto, i rischi e le opportunità che incontra. Grande importanza assumono quindi per il successo non solo il capitale finanziario e le infrastrutture del quartiere fieristico ma anche il capitale intellettuale e umano dei dipendenti e collaboratori, le relazioni sociali con il territorio e il contesto naturale in cui opera l’azienda.

Partendo da questi strumenti Pordenone Fiere agisce per proporre eventi fieristici, organizzati in prima persona o da segreterie terze, congressi ed eventi. L’offerta fieristica proposta dalla Società è rappresentata da un portfolio di circa 30 manifestazioni espositive annue, di cui 7 internazionali (alcune con cadenza biennale) e 8 nazionali certificate.

Nel lungo termine l’impatto del modello di business di Pordenone Fiere è quello di sviluppare l’economia del territorio favorendo la crescita delle attività economiche manifatturiere, artigianali, turistiche, ricettive e commerciali. Il risultato economico dell’esercizio 2023 è positivo; l’utile d’esercizio pari a 55.763 euro continua il trend positivo che vede la Fiera chiudere in utile in tutti gli ultimi esercizi (2020-2023).

L’imperativo strategico per il futuro è quello di rafforzare l’offerta attuale e lanciare nuove manifestazioni B2B che abbiano un impatto positivo diretto per l’azienda, in termini di ricavi e marginalità, e indiretto per il territorio. Dopo il lancio di R.I.V.E. nel 2017, e HO.RE.CA. NEXT nel 2023, il prossimo anno è in programma la prima edizione di 104 – The Caregiving Expo, evento b2b e b2c, dedicato al mondo del caregiving. Il 2024 è stato un anno di crescita con il consolidamento di manifestazioni nate l’anno prima come Alto Adriatico Motori d’Epoca che alla sua seconda edizione nel 2024 ha occupato 4 padiglioni per 15 mila mq segnando una crescita del 25% negli spazi occupati e coinvolgendo 150 espositori di auto, moto e accessori d’epoca. Anche Games&Co, evento dedicato al gioco, fumetto e cosplay che affianca dal 2023 l’edizione autunnale di Radioamatore, ha avuto un exploit nel 2024 crescendo del 30% nelle aree espositive e con 120 espositori. Tra le manifestazioni di prestigio del 2024 c’è sicuramente Eureka, Fiera della cultura e della creatività promossa dalla Regione FVG e realizzata in collaborazione con Pordenone Fiere che alla 2^ edizione ha ottenuto risultati molto lusinghieri confermando la manifestazione a Pordenone anche per l’edizione 2026.

Un evento fiore all’occhiello di Pordenone Fiere è Punto di Incontro, Fiera del lavoro, formazione, orientamento che è diventato un appuntamento di riferimento per tutto il Nordest con 120 espositori e più di 7.200 visitatori registrati nel 2024. Per la prima volta nel 2024 si è tenuto alla Fiera di Pordenone il Campionato italiano indoor di tiro con l’arco, un evento che ha avuto un grande impatto turistico portando sul territorio più di 5.000 persone sul territorio tra atleti, tecnici e accompagnatori. Il grande successo del 2024 è stato Samuexpo, salone dei macchinari e tecnologie per la meccanica e la plastica che con 17.000 visitatori circa ha segnato una crescita di + 35% rispetto al 2023 e con 773 espositori, di cui 15% esteri, si conferma la manifestazione internazionale di punta organizzata internamente.

Il 2025 alla Fiera di Pordenone si presenta con un numero elevato di manifestazioni, un alto tasso di internazionalità e una grande novità. Sono ben 27 gli appuntamenti tra eventi organizzati direttamente, in collaborazione con soggetti esterni oppure ospitati; di questi 6 sono manifestazioni internazionali: le due mostre convegno in programma il 12 e 13 febbraio, Aquafarm su acquacoltura, algocoltura e industria della pesca e Novelfarm sulle innovazioni in agritech, fuori suolo e vertical farming, Match 4, Business Matching Eastern Europe and Balcans, Borsa internazionale del mobile e del design italiano in programma il 12 e 13 marzo, Coiltech, Fiera internazionale dei materiali e macchinari per motori elettrici, generatori, trasformatori ed avvolgimenti, 17 e 18 settembre, Sicam, Salone internazionale di componenti e accessori per il mobile, 14-17 ottobre e R.I.V.E., 5^ rassegna internazionale di viticoltura ed enologia che si terrà il 5-6-7 novembre.

La grande novità nel calendario delle manifestazioni 2025 di Pordenone Fiere è 104 The Caregiving Expo, manifestazione dedicata alla cura e all’attenzione nei confronti di persone anziane, fragili e con disabilità e a coloro che le assistono, in programma l’8-9-10 maggio. L’anno si apre con due grandi eventi dedicati agli interessi e alle passioni del pubblico, Extracon, Festival del fumetto, del gioco e della cultura pop che dopo due edizioni di successo ritorna il 18 e 19 gennaio grazie alla collaborazione tra Pordenone Fiere e Centro Fiera Montichiari. Subito dopo arriva la storica Mostra del Disco, evento di interesse nazionale per chi ama il disco usato da collezione, vinile e Cd da collezione. Confermata la presenza anche per il 2025 della Campionato italiano indoor di tiro con l’arco che si terrà alla Fiera di Pordenone dal 6 al 9 febbraio. E’ in arrivo poi uno degli eventi più importanti dell’anno per tutta la filiera della ristorazione e dell’accoglienza: si tratta di Horeca Next, la 2^ Biennale delle tecnologie e forniture per alberghi, bar, ristoranti è in programma dal 10 al 12 febbraio con grandi aspettative per la definitiva affermazione dell’evento a livello italiano e internazionale. Nel calendario 2025 ritornano i classici appuntamenti dedicati al pubblico come Ortogiardino che si terrà dall’1 al 9 marzo in contemporanea con Cucinare, Salone dell’enogastronomia di qualità.

E’ questo l’evento che raccoglie in assoluto più visitatori tra quelli in programma nel quartiere fieristico di Pordenone, oltre 60.000 e che con il Festival dei Giardini si sta affermando anche come manifestazione di riferimento per il settore della progettazione del verde. Rivolta a coloro che hanno in programma di costruire o ristrutturare casa con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico ritorna il 21,22,23 marzo Ecocasa.

Riconfermato il doppio appuntamento con Radioamatore che diventa sempre più contenitore di eventi: nell’edizione primaverile in programma il 25-26-27 aprile la manifestazione presenta in contemporanea anche Nordest Colleziona, Fotomercato e Alto Adriatico Motori d’Epoca, mentre nell’edizione autunnale del 22 e 23 novembre c’è spazio anche per Games&Co., popolarissimo evento dedicato gioco, fumetto, fantasy e cosplay. Molto intenso il programma del mese di novembre che porta alla Fiera di Pordenone 7 manifestazioni: oltre alle due appena indicate ci saranno anche RIVE sulla viticoltura ed enologia (5-7 novembre), Punto di Incontro, orientamento, formazione e lavoro, (12-13 novembre), Riso e Confetti (14-16 novembre), Io Creo, sugli hobby e creatività (21-23 novembre), Esotika, Salone nazionale animali esotici e da compagnia (29-30 novembre). Completano il calendario le manifestazioni ospitate Naonian Tattoo & Motor Expo, manifestazione sull’arte del tatuaggio, con un’area dedicata ai motori, 12-13 Aprile, Cornacchia e Gallini Cup, Torneo internazionale di pallavolo e calcio giovanile, 17-21 aprile e Naoniscon, Convention di giochi e fumetti, 18 Maggio.

“Attraverso il Report di Sostenibilità abbiamo voluto raccontare la nostra visione integrata del futuro, unendo la performance economica con l’impegno verso la sostenibilità, la responsabilità sociale e l’innovazione digitale. La nostra missione è sempre stata quella di offrire alle imprese, agli operatori e ai visitatori un’esperienza che vada oltre l’evento fieristico, generando valore e opportunità di sviluppo a lungo termine – il commento a margine di Renato Pujatti presidente di Pordenone Fiere che continua – Parte dalle 27 manifestazioni del 2025 un’importante sfida che Pordenone Fiere potrà superare puntando su quelli che sono i suoi punti di forza: rilancio delle manifestazioni specializzate “B2B” per le aziende e soprattutto di quelle a carattere internazionale, eventi per il pubblico di grande qualità con espositori di eccellenza ed eventi selezionati, offerta variegata di mostre mercato legate alle passioni e agli hobby, apertura di mercati internazionali e soprattutto collaborazioni con strutture, istituzioni e associazioni a livello locale, nazionale e all’estero.

Le fiere non si inventano ma per progettarle, crearle e svilupparle ci vogliono anni ed è fondamentale la squadra; noi ne abbiamo creata una di primissima qualità composta dalle risorse interne a Pordenone Fiere, 31 dipendenti, che lavorano con tanta dedizione alla realizzazione dei progetti. Una grossa attenzione sarà dedicata nel corso del 2025 anche alla cura del verde grazie ad un progetto di riqualificazione del fonte prospicente viale Treviso del nostro quartiere fieristico sul quale saranno messe a dimora molte piante, cespugli e anche alberi”.