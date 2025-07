Il fascino de “La Cimoliana” (40^), 12 e 13 luglio a Cimolais

CIMOLAIS – Il weekend del 12 e del 13 luglio la Val Cimoliana si prepara ad accogliervi nella sua cornice incontaminata per un fine settimana all’insegna del divertimento e del movimento.

Quest’anno sarà presente una mongolfiera per tutta la durata della manifestazione: si potrà godere della vista dall’alto di Cimolais sia al tramonto del sabato che all’alba della domenica, per un’esperienza davvero incredibile. Sabato 12 luglio il centro del paese prenderà vita “Aspettando la Cimoliana”, con chioschi pronti a servire prodotti enogastronomici e con una serata musicale animata dal gruppo Aironi Neri.

Domenica 13 luglio invece si svolgerà “La Cimoliana”, la celebre manifestazione ludico-motoria a passo libero aperta a tutti, giunta ormai alla sua quarantesima edizione. Il percorso si sviluppa lungo la suggestiva Val Cimoliana e prevede tre “giri di boa”: il primo in località Compol (a 6 km dalla partenza), il secondo in Confoz (14 km) e infine presso il Rifugio Pordenone, a 28 km dal punto di partenza. In tutti e tre i punti saranno allestiti dei ristori per i partecipanti.

Anche quest’anno sarà possibile iscriversi all’evento in anticipo: fino all’11 luglio infatti sarà apertal’iscrizione alla marcia online, al link https://my.raceresult.com/341302/registration. Resta comunque la possibilità di iscriversi alla manifestazione il giorno stesso, dalle ore 8.00 alle ore 10.00 in piazza a Cimolais: sarà proprio la piazza il punto di partenza e di arrivo della marcia.

La Cimoliana è un evento pensato per tutti, con l’obiettivo di offrire un’occasione per passare una giornata all’aperto, godendo dei panorami mozzafiato che la Val Cimoliana e le sue montagne, patrimonio mondiale UNESCO, sanno donare in tutte le stagioni dell’anno.

La Cimoliana, che è ormai diventata un appuntamento fisso per i valligiani e per gli appassionati di attività outdoor, è uno dei primi appuntamenti del ricco calendario estivo di Cimolais, che anche quest’anno spazierà dai concerti e dalle serate in piazza agli spettacoli teatrali per ragazzi, dalle mostre fotografiche ai mercatini lungo le vie del paese, per salutare infine l’estate con Una Montagna di Gusti, fiera dedicata ai prodotti tipici della montagna, che si terrà domenica 21 settembre