Inaugurazione, il 21, Estate a Pordenone 2025

PORDENONE – Inaugura ufficialmente domani, sabato 21 giugno, l’Estate a Pordenone 2025 con l’appuntamento clou del Polinote Music Festival, ormai giunto alla dodicesima edizione.

Il Sindaco Alessandro Basso: “Con grande gioia e tanta emozione ci apprestiamo a lanciare quella che, per me, sarà la prima estate da Sindaco. Proponiamo un programma ricco con manifestazioni ed eventi continui. La città sarà in movimento e noi vogliamo movimentarla e farla vivere in una maniera che sia sorprendente. “

L’Assessore alla Cultura Alberto Parigi: “Ormai da qualche anno l’Estate a Pordenone inaugura con il concerto organizzato da Polinote ospitato di fronte al Teatro Verdi, un momento che simboleggia la volontà di esplorare spazi inediti, che facciano entrare la cultura completamente dentro la città.”

Il grande concerto gratuito vedrà protagonista l’interprete Karima con “Canta Autori”, un viaggio musicale, omaggio ai cantautori italiani più amati: da Lucio Dalla a Lucio Battisti, da Pino Daniele a Umberto Bindi.

Con lei sul palco i musicisti Bernardo Guerra alla batteria, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Piero Frassi al pianoforte.

Prima dell’esibizione di Karima, che inizierà alle 21:30, e grazie alla collaborazione tra Polinote e Piano City Pordenone, il pubblico assisterà all’esibizione del pianista Dayramir Gonzalez, prevista alle ore 20:45.

In caso di maltempo l’evento si terrà al CAPITOL in Via G. Mazzini, 60. Tutte le informazioni sul sito del Comune di Pordenone.