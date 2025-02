Inaugurazione murales in Largo Cervignano

PORDENONE – Del progetto di rigenerazione urbana che ha interessato gli spazi esterni comuni delle case popolari in Largo Cervignano fa parte anche il murales che è stato realizzato dagli studenti del Liceo Artistico E. Galvani e posizionato all’interno del Centro Giovani di Largo Cervignano. Sono stati proprio gli alunni delle classi 4ªC e 5ªC di quell’istituto, assieme ai ragazzi del Centro giovanile e ai loro educatori, a presentare l’opera.

Il Progetto Murales si inserisce perfettamente in una visione ampia legata alla riqualificazione di un quartiere molto frequentato della città. L’opera è nata da un’idea sviluppatasi congiuntamente tra le Politiche giovanili del Comune di Pordenone, la docente del Liceo Artistico, Sara Marzari, e gli operatori dei Centri di aggregazione di Largo Cervignano e via Pontinia.

Questa sinergia, che ha portato alla realizzazione di un murales di 4×2 mt, ha anche favorito l’amicizia e il confronto tra i ragazzi del Centro e quelli del Liceo artistico, che hanno potuto rappresentare con le tecniche base della street art lo spazio dedicato alle attività e allo svago, rendendolo più accogliente e vivace.

Nel murales si manifesta il senso del Centro. Vi si ritrovano l’amicizia, la condivisione, le attività proposte ogni giorno dagli educatori della Fondazione OSF tra cui i palloni da basket e pallavolo, le sfide alla playstation, la musica, la pizza e il camaleonte, che rappresenta la mascotte dei ragazzi Centro.

Vi si leggono anche i desideri e le speranze di una generazione che vive in un momento storico non certo facile ma che, grazie a iniziative come questa, tocca con mano che le cose possono essere realizzate, anche e soprattutto con l’aiuto degli adulti: un indispensabile punto di riferimento per la loro crescita e acquisizione di autostima e indipendenza.

​Il vicesindaco reggente Alberto Parigi, presente all’inaugurazione assieme alle Politiche giovanili del Comune, al dirigente scolastico del Liceo Artistico Enrico Quattrin, agli educatori dei Centri Giovani Marvin Dal Molin e Chiara Casonato e a Bruna Braidotti, presidente della Compagnia di Arti e Mestieri, ha consegnato a tutti i ragazzi una pergamena a ricordo di questo bel lavoro svolto in squadra.

​«Il valore aggiunto di questo murales – afferma il vicesindaco reggente Parigi – è dato dalla contaminazione tra due gruppi di ragazzi che hanno collaborato ad uno stesso progetto. Ciò testimonia come i nostri Centri Giovani siano aperti e contribuiscano a creare un tessuto sociale molto importante per la comunità».

​«È stata un’esperienza molto interessante – confida Anna Daneluzzi, una degli autori dell’opera – che ci ha dato la possibilità di mettere in pratica ciò che abbiamo imparato in questi anni di Liceo. Il contesto reale ci ha messo di fronte anche a nuove difficoltà da risolvere attraverso il confronto, e riuscire a venirne a capo è stata la parte più bella del lavoro. Ci siamo resi conto che, pur provenendo da realtà o scuole diverse, abbiamo tutti la stessa età e siamo tutti accomunati dalle medesime cose, indipendentemente dal fatto di frequentare il Liceo Artistico o il Centro Giovani».

​Un plauso quindi agli autori del murales per l’ottimo risultato: per la 4^C Vanessa Anemona Dumitru, Eriola Luca, Gaia Melchiori, Francesca Lisa Peste, Elena Piccinin, Chiara Sarri, Gabriele Simola e Angelica Stefanuto. Per la 5^C Cristian Barison, Giada D’Onofrio, Anna Daneluzzi e Giorgio Veglia.