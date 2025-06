Italian Baja 2025, cresce l’attesa. Sfida fra tre continenti

PORDENONE – Corsi e ricorsi storici. Numeri decisamente importanti per l’Italian Baja che torna nella Coppa del Mondo FIA e si prepara ad accogliere concorrenti da 3 continenti (Europa, Asia, America) e ben 29 nazioni.

Dal 3 al 5 luglio la Fiera di Pordenone sarà il quartiere generale della corsa, il cuore pulsante di una sfida che andrà in scena sui greti di Meduna, Cosa e Tagliamento, coinvolgendo 20 (venti!) comuni tra destra e sinistra Tagliamento. “Se chiudo gli occhi torno indietro al 2019, prima del Covid – sottolinea Mauro Tavella – e di tanti accadimenti planetari. Ma adesso l’Italian Baja si riprende quello che è il suo posto, nei padiglioni della Fiera, a due passi dal centro della città, portando in dote a Pordenone una straordinaria vetrina internazionale”.

Sono 36 gli equipaggi in lizza per la gara FIA, dal n. 200 assegnato all’argentino Juan Cruz Iacopini su Toyota Hilux T1+ del team Overdrive Racing, al n. 501 del polacco Bartlomieij Wajzer su Toyota Land Cruiser T2, leader di Coppa Europa. La gara nazionale, valida per il tricolore italiano e ungherese, conta altri 44 equipaggi e avrà coefficiente doppio per i punteggi della graduatoria assoluta e dei Gruppi.

Battistrada il n. 800 di Federico Buttò su Can Am Maverick T3, in coda il 910 di Paolo Semeraro su Suzuki Jimny TH. Giovedì prossimo in Fiera si svolgeranno le rituali procedure delle verifiche sportive e tecniche, poi venerdì mattina 5 luglio alle 9:30 lo start del prologo “Giulia Maroni” con partenza e arrivo a Cordenons, poco meno di 11 km per determinare la starting list successiva. Nel pomeriggio in programma due passaggi sul settore selettivo “Rivignano” di oltre 51 km (start 14:30 e 17:30), da Castions di Strada a Muzzana del Turgnano. Sabato 5 luglio il settore “Tagliamento” di oltre 105 km, da Cordenons a Dignano, impegnerà tre volte la gara FIA (start 8:00, 12:30, 17:00) e nei primi due passaggi la gara nazionale, con doppia premiazione in Fiera e tripudio dei vincitori.