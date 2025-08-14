35.1 C
Pordenone
giovedì , 14 Agosto 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

La Croce Rossa pordenonese cerca volontari

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Screenshot

PORDENONE – Aviano, Prata, Pordenone e Sacile – unità territoriali del Comitato pordenonese della Croce Rossa Italiana -, propongono a tutti gli interessati dai 14 anni in su, quattro incontri in vista dell’avvio di altrettanti corsi base per diventare volontari.

Il 2 settembre a Pordenone (Via Cappuccini 1), il 3 ad Aviano (Via Ospedale, 8), il 9 a
Prata di Pordenone (Via Peressine, 23) e il 10 a Sacile (Via Ettoreo 4 – Ospedale Civile) saranno presentati i calendari delle lezioni e illustrate tutte le modalità di iscrizione ai corsi (in tutte le sedi, gli incontri si terranno sempre alle ore 20.30).

Le lezioni, che prenderanno avvio per le sedi di Pordenone e Sacile da metà settembre e per le sedi di Prata e Aviano da inizio ottobre, per un totale di 20 ore di formazione, offriranno una panoramica su: storia della Croce Rossa, significato dell’emblema, basi del Diritto Internazionale Umanitario, definizione della strategia 2030 della CRI e cenni di primo soccorso.

«Abbiamo sempre bisogno di allargare la squadra – precisa il Presidente Ludovico Mellina Bares – perché le persone vulnerabili continuano ad aumentare e noi vogliamo essere sempre più pronti ad aiutare gli altri. Il Movimento Croce Rossa e Mezzaluna Rossa opera in oltre 190 Paesi del mondo con più di 16 milioni di volontari. Senza di loro e senza il loro tempo prezioso che dedicano al prossimo, non potremmo fare tutto quello che
giornalmente facciamo mettendo al centro del nostro operato i nostri Principi fondamentali:
Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità e
Universalità».

Per informazioni: mail [email protected] Tel. 0434 523109 www.gaia.cri.it

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.