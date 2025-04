La lite, poi i colpi di pistola. Omicidio a Fontanafredda

FONTANAFREDDA – Un violento alterco è sfociato in omicidio a Fontanafredda, comune in provincia di Pordenone. Un cittadino albanese di 43 anni ha perso la vita mentre si trovava nei pressi di un bar situato in via Buonarroti.

La vittima era seduto assieme ad un familiare su una panchina esterna al bar, quando si è verificato l’incontro fatale. Un’Audi di colore bianco si è fermata nelle vicinanze e ne sono scesi due individui. Tra i quattro uomini è nato un confronto verbale dai contorni ancora poco chiari, che è rapidamente degenerato.

La situazione è precipitata quando uno dei nuovi arrivati ha estratto un’arma da fuoco, esplodendo diversi colpi all’indirizzo del quarantatreenne, colpendolo mortalmente alla testa. Dopo l’aggressione, l’assalitore è risalito velocemente sul veicolo dileguandosi insieme al suo accompagnatore.

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sul luogo del delitto insieme ai soccorsi sanitari. I carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche dell’omicida e del suo complice, raccogliendo testimonianze tra i numerosi avventori presenti nel locale al momento della sparatoria.

Le indagini sono in pieno svolgimento per fare luce sui motivi del diverbio e sull’identità dei fuggitivi.