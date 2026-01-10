Lavori viabilità ospedale, il via lunedì 12 gennaio

PORDENONE – ​“Come già annunciato lunedì 12 inizieranno i lavori del cantiere della nuova viabilità dell’Ospedale” a confermarlo sono il Sindaco Alessandro Basso e l’Assessore Lidia Diomede.

Per i primi mesi le lavorazioni si concentreranno sul rifacimento della rotatoria tra via Ungaresca e vial Rotto. Si prevede di costruirne una nuova con diametro di 40 metri e un anello circolatorio largo 7 metri. L’intersezione a 4 braccia permetterà così di raccordare via Ungaresca, vial Rotto e la nuova bretella di collegamento con la Pontebbana.

In questa prima fase, la cui durata è prevista in quattro mesi, per consentire la realizzazione del cantiere, il tratto di via Ungaresca compreso tra via Montereale e vial Rotto sarà chiuso al traffico di veicoli, biciclette e pedoni.

Gli Uffici Tecnici del Comune e l’Azienda Ospedaliera si sono coordinati per il posizionamento della segnaletica che indicherà come raggiungere l’Ospedale e il Pronto Soccorso, cui si darà corso nella giornata di lunedì 12.

Il suggerimento, per accedere, al Pronto Soccorso e all’Ospedale – considerate le modifiche alla viabilità connesse al cantiere è di seguire i percorsi, a seconda che si arrivi da nord o da sud, indicati nelle due planimetrie allegate.

“Confidiamo che i disagi legati al cantiere vengano contenuti al minimo e che attraverso i percorsi suggeriti – che NON interessano più via Montereale nel tratto che passa davanti al vecchio ospedale – diventi presto agevole per tutti raggiungere l’ingresso dell’ospedale e il pronto soccorso.” dichiara l’Assessore Diomede “man mano che il cantiere prosegue non mancheremo di comunicare come verranno organizzate le fasi successive e quali impatti avranno sulla viabilità”.

“Sono fiducioso che il canale di comunicazione che gli Uffici Tecnici hanno attivato con i funzionari dell’Azienda Sanitaria che si stanno occupando degli aspetti logistici legati al trasloco dell’Ospedale garantirà un coordinamento durante il cantiere che possa favorire la cittadinanza. Terremo monitorata la situazione cogliendo ogni opportunità per migliorare ulteriormente la situazione” dichiara il Sindaco Alessandro Basso.