L’Erboristeria Fiordicampo compie 45 anni di attività. Riconoscimento di Ascom e Comune

PORDENONE – Un traguardo prestigioso per l’Erboristeria Fiordicampo ubicata nel cuore del capoluogo che, nei giorni scorsi, ha festeggiato i 45 anni dalla nascita dell’attività, avvenuta il 13 settembre 1980.

Per celebrare l’evento c’è stata la testimonianza del presidente provinciale dell’Ascom-Confcommercio Fabio Pillon e dell’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto che hanno consegnato due targhe ai titolari.

I due esponenti delle istituzioni hanno espresso le loro congratulazioni per la professionalità e l’impegno svolti in questi lunghi anni dai coniugi Antonio Bessega e Tecla Prade, assieme alla figlia Agnese.

Sono stati i genitori contadini di Antonio a tramandargli l’amore per la terra e la capacità guaritrice della natura. Questa passione lo ha portato a diplomarsi con il titolo di erborista all’università di Urbino nel 1979.

Nell’anno successivo, con la moglie Tecla, ha inaugurato in Contrada Maggiore l’Erboristeria Fiordicampo a cui, nel 1984, è seguita l’apertura dell’erboristeria Albero della Vita in viale Grigoletti, a Pordenone. Qui c’è anche un laboratorio specializzato con piante fresche raccolte e lavorate in giornata per individuare i migliori prodotti erboristici da consigliare ai clienti, nonché la produzione di una linea di gemmoterapici. Antonio è stato per molti anni presidente del gruppo Erboristi nel sistema di Confcommercio.

Nella foto: La consegna della targa dal presidente Pillon dell’Ascom.