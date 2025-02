Lo Sbaracco 2025 il 22 febbraio a Pordenone e Cordenons

PORDENONE – Torna a Pordenone e nel Comune di Cordenons, LO SBARACCO, manifestazione nata nel 2017.

Grazie al successo delle precedenti edizioni e alla volontà, insieme a Confcommercio Federmoda Fvg, di renderlo sempre più un evento di portata regionale il prossimo Sabato 22 febbraio sarà data unica in contemporanea su tutti i territori del Friuli Venezia Giulia che hanno aderito all’iniziativa.

Come già successo per l’edizione estiva di settembre, anche in occasione di quella invernale, i negozi aderenti proporranno una giornata di “saldo dei saldi” con corner dedicati alle ultime occasioni prima di presentare la nuova collezione primavera/estate.

Il format permette, alle attività commerciali che lo desiderano, di uscire dalla propria sede abituale con allestimenti espositivi per attrarre e svendere gli ultimi capi della stagione corrente a prezzi vantaggiosi.

Il Manager di Sviluppo e Territorio, Andrea Malacart, sottolinea l’importanza di questa iniziativa per i centri commerciali naturali “Lo Sbaracco è nato a Pordenone ma in pochi anni grazie alla sinergia con Ascom, Federmoda e i Comuni soci dell’Associazione è cresciuto diventando un evento riconosciuto e condiviso a livello regionale che vista la partecipazione conferma la doppia edizione annuale, Sabato 22 febbraio per i saldi invernali e a settembre per quelli estivi”.

Un’occasione imperdibile per il commercio cittadino e per portare maggiore affluenza nelle vie dei nostri centri storici.

L’iniziativa, che interessa non solo il settore dell’abbigliamento ma anche altre merceologie e il cui obiettivo è la promozione e l’immagine della città, è promossa da Confcommercio Ascom Pordenone, Federmoda, Associazione Sviluppo e Territorio (C’entro Anch’io).

Elenco negozi aderenti Pordenone:

– FM Exclusive

– Kharisma Outlet

– Nanà

– Stilmoda

– Erremoda uomo e donna

– Pull Love

– Max & Co

– Emme Sport

– Billox

– Golden Point

– Lovable

– Romanin

– Bollicine

– Intimissimi uomo e donna

– Tezenis

– Falconeri

– Calzedonia

– Blondies

– Mary Shop

– Les Amis

– Stefano Monaci Merceria

– Orietta Meggetto

Elenco negozi aderenti Cordenons:

– VO Creative Design

– Farmacia Perissinotti

– La bottega della maglia

– Beauty Valley

– Ago e Filo

– La calzetteria

– Tabaccheria Scian

– OVS Kids