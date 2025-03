Lutto nel mondo della politica, è morto Isidoro Gottardo. Il cordoglio delle istituzioni

SACILE – E’ deceduto poco prima delle 13 di oggi, 25 marzo, Isidoro Gottardo, già sindaco della città sul Livenza, consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia e onorevole, una persona molto conosciuta in tutta la regione.

“La scomparsa di Isidoro Gottardo è una grande perdita per il mondo delle istituzioni e per la nostra comunità. Uomo di grande esperienza e passione politica, ha sempre lavorato con dedizione per il bene del territorio, ricoprendo con serietà e impegno ogni ruolo istituzionale che gli è stato affidato. Dalla guida del nostro Comune, Sacile, all’attività in Regione e in Parlamento, ha saputo interpretare con responsabilità e visione il ruolo di amministratore.

È stato un punto di riferimento anche per me, un uomo capace di unire competenza e radicamento nel territorio, sempre animato dalla volontà di costruire e portare avanti battaglie importanti per la sua gente. Una guida e, prima di tutto, un amico. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio più sincero cordoglio in questo momento di dolore.” Così il viceministro Vannia Gava.

“Per ben 43 anni è stato consigliere comunale della ‘sua’ Sacile, nonostante il cursus honorum lo avesse portato nel frattempo a Trieste e poi anche a Roma, perché Isidoro Gottardo ha sempre voluto rimanere legato alla sua comunità, che ha anche guidato come sindaco. Basta questo dato a dare la levatura di un uomo che ha dedicato la propria vita a una politica non urlata, fatta di confronto e mediazione, senza mai però cedere di un passo sui suoi valori” questo è il ricordo dell’europarlamentare di FdI-Ecr, Alessandro Ciriani (in passato già presidente della Provincia di Pordenone e sindaco di Pordenone), alla notizia della scomparsa del politico, cresciuto nelle fila della Dc e poi nel Ppi, Forza Italia e altre esperienze sempre nell’area moderata.

“Isidoro ha vissuto e anche subito il passaggio tra Prima e Seconda Repubblica – continua Ciriani – portando con sé la preziosa lezione che per fare il politico, a qualsiasi livello istituzionale, serve impegno e tanto studio. Cosa di cui purtroppo oggi si sente la mancanza. Alla famiglia e ai suoi cari esprimo le più sentite condoglianze”.

Per il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti “La scomparsa di Isidoro è una perdita dolorosa per la sua famiglia, per i suoi amici, per la nostra comunità. Isidoro ha incarnato, più di altri, quella che Mino Martinazzoli chiamava l’idea mite della politica. Abbiamo fatto una lunga strada insieme, occupandoci delle nostre città, di questa regione e del Paese nel nostro impegno nelle istituzioni locali, regionali e nazionali. La politica come servizio, la sua visione “compassionevole”, il senso del dovere e della dedizione, lo hanno accompagnato fino alla fine. Le prove durissime che la vita gli ha riservato in questi ultimi anni, non gli hanno tolto il sorriso. Sino alla fine. A noi conservarne la memoria”.

“Con la scomparsa di Isidoro Gottardo io perdo un amico e la collettività tutta perde un grande amministratore che ha lavorato per il territorio, prima come sindaco, e poi come assessore regionale e rappresentante del comitato delle regioni. A lui devo la nascita del Fondo di rotazione del commercio che grazie al suo impegno ha potuto avvenire. A lui un grande ringraziamento e a tutta la famiglia le più sentite condoglianze mie e dell’associazione che rappresento, Sviluppo e territorio”. Queste le dichiarazioni del presidente di Sviluppo e territorio, Alberto Marchiori.

