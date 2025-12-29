Natale nei quartieri a Pordenone, eventi gennaio

PORDENONE – Con il nuovo anno proseguono gli appuntamenti del Natale a Pordenone nei quartieri, organizzati dalle associazioni dell’intera città insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune.

Venerdì 2 gennaio alle 20.30 alla Madonna delle Grazie – San Gregorio si terrà il Concerto d’organo di Gianluca Libertucci, organista della Cappella Giulia nella Basilica di San Pietro, delle Udienze Generali di Papa Leone XIV e della Guardia Svizzera Pontificia, Organizzato dall’Ensemble Armonia APS.

Sabato 3 alle 17.30 presso la Casa delle attività a Vallenoncello, Astro APS metterà in scena lo spettacolo di letture sceniche giocose per bambini e famiglie “Ludus in Fabula”.

Domenica 4 alle 17.00 al Teatro parrocchiale di Borgomeduna, la rassegna Quartieri in Musica propone il concerto swing “Le dive e i mascalzoni dello swing”, un omaggio alla musica italiana degli anni ’30 e ’40, dai Trio Lescano a Rabagliati, in un concerto ricco di ritmo, eleganza e buon umore.

​Per l’Epifania, in varie zone di Pordenone si terranno i tradizionali falò epifanici.

​Lunedì 5 alle 18.30 grande Falò presso la parrocchia di San Francesco d’Assisi – Cappuccini, dove non mancherà la visita della Befana.

Dalle 19.30 al Centro Sportivo Lupieri di Villanova si terrà il tradizionale Panevin della Festa in Piassa, con la fiaccolata per le vie del quartiere assieme alla musica della Unbrassed Street band e l’accensione del Falò. Infine, oltre al chiosco della Befana, all’interno del palatenda, intrattenimento per bambini con truccabimbi, palloncini e uno spettacolo di circo teatro acrobatico.

Alle ore 20.00 al Villaggio del Fanciullo si svolgerà il Mega Pan e Vin de Pordenon in Comina organizzato da Associazione Panorama, Fondazione e Associazione Opera Sacra Famiglia.

Martedì 6 gennaio alle 12.00 presso la chiesa del Sacro Cuore ci sarà la Festa dell’Epifania con l’arrivo della Befana e l’Associazione Insieme per – Odv.

Dalle 16.00 all’oratorio della Madonna delle Grazie – San Gregorio Giochi della Tradizione per tutti e alle 20.45, presso lo stesso quartiere, per la rassegna “A Teatro per Natale” a cura di Etabeta Teatro, andrà in scena il recital concerto “La voce delle stelle”.