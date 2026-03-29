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Notte internazionale delle Candele celebrata da Fidapa

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

FIUME VENETO – Venerdì 27 marzo presso la “ Villa Fossa Mala “ di Fiume Veneto, la Fidapa sezione di Pordenone ha celebrato la ricorrenza più importante dell’Anno Sociale, la “ notte internazionale delle candele “. La cerimonia evoca l’unione simbolica di tutte le socie che oggi vivono in 90 paesi dei cinque Continenti.

La Presidente Sonja Pin da’ inizio alla serata portando i saluti alle autorità e ai numerosi presenti. Fa seguito l’ascolto dell’Inno Nazionale, quello Europeo e quello dell’associazione Fidapa.

Prendono quindi la parola le autorità presenti, l’Assessora Guglielmina Cucci , a nome del Sindaco di Pn e la Sindaca di Fiume Veneto, comune che ci ospita,  Jessica Canton. E’ presente anche la vice-presidente della Fidapa Portogruaro, Evelina Catalbianco.

Vengono letti i messaggi della Presidente Internazionale BPW e della Presidente Nazionale Fidapa, Anna Maria Musacchio.
Si accendono quindi le candele che simboleggiano, in base al colore, i vari paesi dei Continenti.

In questa occasione vengono presentate 5 nuove socie: Lucia Bottecchia, Rosanna Cracco, Daniela del Tedesco, Maria Fregolent e Annapaola Musetti.

La serata è stata allietata piacevolmente dalla musica del Maestro Alberto Ravagnin.

Nerina Battiston

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