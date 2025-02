Nuovi arresti Squadra Mobile per traffico sostanze stupefacenti

PORDENONE – “Nel corso dello scorso mese, durante un coordinato e mirato servizio interforze di prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti eseguito da personale della Polizia di Stato e del Comando della Polizia Locale di Pordenone, avendo appreso che in un appartamento vi era in atto un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, veniva effettuata una perquisizione in un appartamento di una località di questa provincia.

Durante il servizio di osservazione, gli operatori notavano l’arrivo di un’autovettura Golf dalla quale scendeva un giovane dalla carnagione olivastra, risultato successivamente assuntore di sostanze stupefacenti, che con fare guardingo si recava con sollecitudine verso la zona garage del condominio.

Dopo qualche minuto, dall’area del garage lasciata aperta, si notava il primo giovane unitamente ad un altro, all’interno della cantina, confezionare dello stupefacente del tipo marijuana in sacchetti sottovuoto.

Pertanto si effettuava la perquisizione nella cantina e nell’appartamento del giovane che vive nel condominio in questione, durante la quale veniva rinvenuto stupefacente del tipo cocaina per un peso di 155 gr, 55 gr. di marijuana e la somma in contanti di 2200 euro, oltre a diverso materiale per il confezionamento.

Gli indagati opponevano viva resistenza all’arresto ed alle operazioni di Polizia, dunque si è proceduto nei loro confronti anche per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale.

Per quanto sopra gli stessi venivano tratti in arresto in quanto responsabili del reato di cui all’art. 73 co. 1 del DPR 309/90 detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per l’art. 337 c.p. Resistenza a P.U..

Sempre nell’ambito di detto servizio Squadra Mobile e Polizia Locale apprendevano la notizia che un ragazzo, sempre residente nella stessa località, era solito dedicarsi all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti e che nella serata del 17 gennaio scorso si sarebbe rifornito di sostanza stupefacente.

Tempestivamente si procedeva alla perquisizione locale e personale a suo carico che portava al ritrovamento di 15 gr. di cocaina e circa 200 etti di marijuana e della somma di 420 euro in contanti, oltre cha ad un bilancino di precisione digitale. Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro ed il giovane tratto in arresto per il reato di cui all’art. 73 co. 1 del DPR 309/90 detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”.