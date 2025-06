Padel Cordenons 2025, trionfo di Allemandi-Lacabe e Castello Lopez-Rufo Ortize

CORDENONS – L’argentino Adrian “Tito” Allemandi e lo spagnolo Aimar Goñi Lacabe sono i vincitori del tabellone maschile, nella 5° edizione del Padel Fip Bronze Cordenons, dotato di un montepremi complessivo di 10mila euro, disputato in quattro intense giornate sui campi dell’Eurosporting.

Nella sfida generazionale andata in scena nell’atto conclusivo del torneo la coppia argentino-ispanica ha sconfitto con il punteggio di 6-3 4-6 6-2 i giovanissimi spagnoli Samuel River Garcia/Pablo Reina Ambel. Una finale che ha vissuto di alcuni momenti caratterizzati da un’ottima intensità e qualità di gioco da pare di tutti e quattro i contendenti, nella quale la maggiore esperienza del 44enne bicampione del mondo con la nazionale albiceleste ha fatto la differenza quando i punti “scottavano” sulla racchetta delle due coppie in campo. Meritano un plauso i due ragazzi spagnoli rispettivamente di 16 e 19 anni che hanno giocato senza alcun timore reverenziale al cospetto di un totem del padel mondiale come “Tito” Allemandi e potranno con ogni probabilità dire la loro ad alto livello già a partire dai prossimi tornei internazionali. In mattinata i futuri vincitori del torneo friulano avevano sconfitto per 7-6 6-3 il binomio Agustin Reca/Alvaro Lopez Luque.

Nel tabellone femminile le spagnole Jessica Castello Lopez/Lorena Rufo Ortiz hanno mantenuto fede ai pronostici della vigilia che le vedevano largamente favorite, in quanto entrambe top 20 della classifica mondiale della International Padel Federation e concedendo le briciole alle avversarie (appena 7 games in quattro incontri disputati) hanno griffato l’albo d’oro con il loro nome. Le pur brave connazionali Natalia Molinilla Paniagua/Lucia Perez Parra hanno dovuto inchinarsi (6-1 6-2) allo strapotere di Castello Lopez e Rufo Ortiz, che anche in semifinale avevano dettato legge sul binomio franco-inglese Merah/Philips.

Bilancio finale in chiaroscuro per i giocatori italiani presenti numerosi in entrambi i tabelloni, nessuna delle coppie iscritte è infatti riuscita ad approdare alle fasi decisive del torneo.

Una domenica conclusiva che ha vissuto di grande partecipazione da parte del pubblico presente ma anche da chi numeroso si è sintonizzato sul canale Youtube ufficiale della International Padel Federation.

La cerimonia di premiazione dei due tabelloni si è svolta alla presenza di Lucia Buna consigliere regionale Friuli Venezia Giulia, Loris Zancai assessore del comune di Cordenons, Monica Marchetti delegato Fitp, Enrico Wood consigliere regionale Fitp. A fare gli onori di casa Lucas Campiutti direttore del torneo e Serena Raffin organizzatrice e responsabile eventi dell’Eurosporting Cordenons (PN).

Giusto il tempo un attimo di rifiatare e fra poco più di 40 giorni i grandi eventi internazionali torneranno (tra fine luglio e inizio agosto) a fare capolino alle latitudini dell’Eurosporting Cordenons, prima con la 10° edizione dell’Itf femminile W75 e la settimana seguente con l’Atp Challenger giunto alla 22esima edizione, appuntamento oramai diventato un “must” dell’estate sportiva italiana e internazionale. Stay tuned!!!