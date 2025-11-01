Pn ArtandFood Young, campioni cucina premiati da Antonio Cabrini

PORDENONE – I campioni della cucina di Pordenone Artandfood Young sono stati premiati dal campione dello sport Antonio Cabrini venerdì 31 ottobre nell’affollata cerimonia che si è svolta a Palazzo Montereale Mantica, alla presenza di Michelangelo Agrusti, vicepresidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, ente promotore dell’evento, con il Comune di Pordenone rappresentato dall’Assessore Walter De Bortoli, insieme ai vertici di Electrolux Professional Pordenone, azienda partner del Concorso che ha visto sfidarsi gli studenti di ben nove Istituti professionali del ramo enogastronomico con sede in Friuli Venezia Giulia, in Veneto e a Ferrara, coordinati dal Pastry Legend Danilo Freguja.

Nelle parole dell’ospite d’onore, campione indimenticato con la maglia della Juventus e naturalmente con quella della Nazionale di Enzo Bearzot che vinse i Mondiali di Spagna ’82, la vera “ricetta per il successo”, che ha voluto passare ai giovani che condividono in cucina un “gioco di squadra” come sul campo: passione, costanza, determinazione sono ciò che guidano i passi dei campioni, in qualsiasi settore del lavoro e della vita. E naturalmente approfittare per creare non solo una “squadra vincente”, ma un gruppo coeso, compatto, fatto di amici e di persone su cui sapere di poter contare.

Qualità che i giovanissimi concorrenti hanno già dimostrato di conoscere bene durante le prove del Concorso che li ha visti gareggiare nelle tre sezioni di cucina, pasticceria e bartender, preparando e presentando le loro creazioni di fronte alle Giurie formate dai migliori professionisti del settore dell’area del Friuli Occidentale, il territorio al quale guarda il Festival Pordenone ArtandFood come concreta promozione delle eccellenze, della qualità, del lavoro e dell’innovazione, caratteristiche che anche Electrolux Professional persegue nella sua mission aziendale e che per questo incoraggia nei giovani, accogliendoli nelle sue strutture d’avanguardia per lo svolgimento della competizione.

Ecco gli studenti sul podio per ciascuna categoria: per la Pasticceria 1° Premio a Paula Emanuelly De Assis Alcantara dello IAL di Aviano, 2a classificata Beatrice Aleida Zaccaria dell’Istituto Orio Vergani di Ferrara, 3° Premio ad Alessia Hu della Scuola Professionale Lepido Rocco di Lancenigo (TV). Per la Cucina vince il 1° Premio Marco Brombal dell’Istituto Alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto (TV), 2° Premio a Gabriele Sari dello IAL di Aviano, 3° a Clelia Perlini del Civiform di Cividale del Friuli. Nella categoria dei migliori Barman/Barlady vince Harish Harman, 1° classificata dello IAL, al 2° posto Gaia De Corti al del Civiform, 3° premio a Federico Calderaro dell’Istituto Professionale Maffioli di Castelfranco Veneto (TV).

Inoltre sono stati assegnati Premi Speciali per la migliore brochure e migliore presentazione, che sono andati per ancora a Marco Brombal per i piatti di cucina, a Angelo Barbon del Beltrame per i dessert, a Harish Harman per i cocktail. Ed infine, ancora Marco Brombal ha vinto il Premio Speciale Electrolux, che consentirà a lui e a tutta la sua classe di partecipare a una giornata di formazione in azienda, in una prossima occasione speciale, magari con importanti chef o testimonial dai quali poter carpire importanti segreti del mestiere. Diplomi, applausi e foto per tutti gli studenti e i docenti anche delle altre scuole partecipanti, lstituto Flora di Pordenone, Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone, Scuola Professionale Dieffe di Valdobbiadene (TV).