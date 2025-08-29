Polizia arresta un 35enne per maltrattamenti a compagna

PORDENONE – La Polizia di Stato di Pordenone ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino albanese di 35 anni, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni della compagna convivente, una giovane di 23 anni.

L’attività investigativa della Seconda Sezione della Squadra Mobile, sviluppata a seguito di ripetuti interventi delle pattuglie della Squadra Volante presso l’abitazione della coppia, ha permesso di ricostruire un quadro di quotidiane violenze fisiche e psicologiche, sfociate in episodi particolarmente gravi. Tra questi, l’aggressione del 30 luglio scorso, quando la giovane – dopo essere stata colpita con pugni e con il manico di una scopa, fino a riportare la frattura del setto nasale e altre lesioni con prognosi non inferiore a trenta giorni – era riuscita a chiedere aiuto e a sottrarsi momentaneamente all’uomo, consentendo l’immediato intervento delle Volanti.

Il provvedimento restrittivo si è reso necessario in ragione della gravità e dell’abitualità delle condotte, nonché dell’attuale rischio di reiterazione, accertato anche in relazione alla condizione di precarietà personale dell’indagato e alla sua pericolosità sociale. L’arresto, eseguito dagli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile della Questura di Pordenone, conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto alla violenza domestica e nella protezione delle vittime, a garanzia della loro sicurezza e dignità