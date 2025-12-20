Polizia conclude vasta operazione antidroga

PORDENONE – La Polizia di Stato di Pordenone, con l’impegno degli investigatori della Squadra Mobile, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, talvolta anche attraverso i c.d. cannabis shop, e dei connessi reati di c.d. criminalità diffusa.

In tale contesto, inoltre, hanno assunto una particolare rilevanza le nuove modalità di approvvigionamento e utilizzo delle sostanze stupefacenti.

L’attività degli investigatori, con il supporto di equipaggi delle Squadre Volanti e dei Cinofili della Polizia Locale, ha consentito di:

· identificare 475 persone, di cui 308 minorenni stranieri, soprattutto in aree di spaccio o di c.d. “mala-movida”, sulle quali sono in corso di valutazione eventuali provvedimenti amministrativi di prevenzione;

· denunciare alla locale Autorità Giudiziaria 14 persone, delle quali 11 straniere. Tutti per reati attinenti alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

· sequestrare 638 gr. circa di sostanze stupefacenti e 1040 euro in contati;

· elevare 3 sanzioni amministrative per uso di sostanze stupefacenti;

· individuare diversi profili social sui quali sono in corso verifiche sui contenuti, apparentemente riconducibili ai fenomeni criminali in questione, per l’eventuale segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie ai fini dell’oscuramento.

Nel medesimo ambito, sono stati altresì svolti mirati controlli per verificare l’applicazione del nuovo quadro normativo introdotto con il decreto legge 48/2025, convertito in legge n. 80/2025, inerente anche alla vendita di prodotti a base di canapa nei c.d. cannabis shop. I controlli specifici hanno consentito di individuare un esercizio che non si era adeguato alla nuove normativa pertanto il proprietario veniva denunciato ed i prodotti esposti in vendita sottoposti a sequestro.