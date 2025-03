Pordenone Capitale Cultura 2027, Mastella “scelta politica”. “Venga a farsi un giro”

PORDENONE – La scelta del Governo di proclamare Pordenone Capitale della Cultura 2027, oltre a generare un grande entusiasmo, orgoglio e spirito di appartenenza allo splendido capoluogo del Friuli Occidentale, ha creato anche, ed è inevitabile in queste occasioni, anche qualche malumore e spirito polemico, in altri territori e spicca la dura presa di posizione dell’ex ministro e attuale sindaco di Benevento, Clemente Mastella che ha così sentenziato:

“Pordenone sarà la Capitale della Cultura 2027. Con tutto il rispetto, ma siamo sbalorditi. (…) In questo caso è forte il sospetto che la scelta sia stata dettata da esigenze di equilibrio politico.”

Il suo parere non è rimasto inosservato in riva al Noncello e un post su facebook divenuto virale è quello della collega giornalista Marianna Maiorino che così dice:

“Del resto, dopo decenni di equilibrismi tra poltrone e governi di ogni colore, l’equilibrio politico deve essergli rimasto come riflesso incondizionato.

Ma, caro Mastella, lo sbalordimento stavolta è tutto nostro: per le sue parole su una città che, a giudicare dalla sua uscita, non ha mai visto nemmeno su una cartina. Pordenone non meriterebbe il titolo? Si informi prima di parlare. O, meglio ancora, venga a farsi un giro. Potrebbe scoprire che la cultura non è solo una poltrona da assegnare.

Ah, un’ultima cosa: qui in Friuli “mastella” significa secchio. Chissà, magari può tornare utile”.

Dulcis in fundo, a proposito di virale, la foto pubblicata che, simpaticamente e goliardicamente, fa capire che Pordenone non è più solo la città vicina a Venezia.

Maurizio Pertegato