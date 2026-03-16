Primavera a Pordenone 2026, dal 20 marzo tra mostre, musica, teatro e sport

PORDENONE – Pordenone si prepara ad accogliere una stagione vivace con un calendario di straordinaria densità tutto da vivere: dal 20 marzo al 20 giugno la città dà il benvenuto alla Primavera a Pordenone 2026 tra mostre, festival culturali, rassegne musicali e teatrali, eventi sportivi, appuntamenti con la tradizione popolare, proposte per il tempo libero e il turismo.

Quasi cento giorni di eventi, oltre ottanta realtà coinvolte: questi numeri raccontano una città che sa fare squadra e che ha molto da offrire, dichiara il Sindaco di Pordenone, ricordando che la Primavera a Pordenone 2026 non è soltanto un calendario di appuntamenti, è la dimostrazione concreta di quanto questo territorio sia vivo, creativo e capace di accogliere e condividere. Culture, tradizioni, sport, musica e arte si intrecciano in un programma pensato per tutti — dai bambini alle famiglie, dai residenti ai visitatori — e che guarda con entusiasmo al percorso verso Pordenone 2027.

L’Amministrazione comunale, commenta l’Assessore alla Cultura e Grandi eventi, ha voluto raccogliere questa molteplicità di voci sotto un’unica insegna seguendo il modello già consolidato delle rassegne stagionali dedicate all’estate e al Natale, un format che ha dimostrato di saper valorizzare il territorio e che nel percorso Verso Pordenone 2027 rappresenta un’occasione in più per godersi una città che sa accogliere, coinvolgere e sorprendere.

I FESTIVAL CULTURALI

La rassegna Fuorigioco proposta dal Circolo Culturale Eureka ha aperto la stagione con qualche giorno in anticipo con incontri dedicati ai grandi autori della letteratura. Tra gli appuntamenti attesi nel fine settimana c’è Dedica, il festival monografico dell’Associazione Thesis che quest’anno mette al centro la figura dello scrittore Sorj Chalandon. Si avvicina anche il Pordenone Docs Festival di Cinemazero e non mancheranno le serate tra musica e cinema con SpazioZeroJazz nel moderno spazio multifunzionale adiacente. In arrivo anche Pordenonepensa – Il festival del confronto e Terraè 2026, la diciassettesima edizione della rassegna dedicata ai temi della sostenibilità ambientale e sociale.

MOSTRE E MUSEI

Anche il panorama espositivo pordenonese si presenta quest’anno particolarmente vivace, con mostre distribuite tra le principali sedi culturali della città: alla Galleria Harry Bertoia prosegue fino a Pasqua la mostra fotografica dedicata al grande maestro francese Robert Doisneau Lo Sguardo che racconta e al Museo Civico d’Arte le esposizioni delle fotografe contemporanee Stefanie Moshammer (anche ai Mercati Culturali) e di Olivia Arthur, i cui scatti dialogano ai piani superiori con la collezione permanente del museo. Al Museo di Storia Naturale “Silvia Zennari” le fotografie di Patrizio Maniero portano i visitatori in un viaggio nella biodiversità della fauna latino-americana con Immagini dal Nuovo Mondo.

Nei Musei Civici in programma tante attività, tra laboratori e visite guidate pensate per tutti e a grande richiesta torna Pasqua al Museo, le mattinate ludico-didattiche per i bambini dai 6 ai 10 anni nei tre Musei Civici nelle giornate di chiusura delle scuole (giovedì 2, venerdì 3 e martedì 7 aprile). In Biblioteca Civica è visitabile la dodicesima edizione del Premio Valcellina Award – Wake up!, concorso internazionale di arte tessile contemporanea curato dall’associazione Le Arti Tessili APS e prossimamente saranno inaugurate The Troubles di Patrick Frilet in occasione di Dedica Festival e a metà aprile La bellezza dell’imperfezione a cura dell’Area Giovani del CRO di Aviano nell’ambito de “La cultura che cura”, progetto inserito nel dossier Pordenone 2027.

Al Palazzo del Fumetto prosegue fino a maggio la mostra dedicata a Lupo Alberto – l’Eroica Fifa Blu, affiancata da Fiabaliberatutti! Un gioco tira l’altro, pensata per bambini, famiglie e appassionati dell’illustrazione, realizzata in collaborazione con Melarancia – Un posto per giocare. Sono inoltre in programma le mostre temporanee Il bastardo a volte è un ragazzo formidabile che si arrende e Fragilità, i Magredi dell’Associazione Triathlon Team, senza dimenticare la mostra permanente dell’International Museum of Comic Art. E non finisce qui: dopo Lupo Alberto, a partire da fine maggio, il Palazzo del Fumetto ospiterà una grande mostra dedicata a un altro importante esponente del fumetto italiano, i cui dettagli saranno resi noti a breve.

Al Museo Diocesano d’Arte Sacra è allestita la mostra Ricordando Benedetto XVI – Verso il Centenario della nascita, mentre alla Galleria Sagittaria approda DITTICO FVG #3 – ART BOOSTER, curata da Boscolo/Rossetto e Sara Devetta. A Villa Cattaneo atteso uno degli eventi clou della stagione: la grande mostra Miles Davis 100 – Listen to This! curata da Enrico Merlin per l’Associazione Blues in Villa, arricchita da un calendario di eventi collaterali musicali e non solo. Al Centro Culturale di Palazzo Gregoris la mostra di Mario Alimede e ad aprile al Capitol l’installazione immersiva Una Lunghissima Ombra-di Andrea Laslo de Simone.

LE RASSEGNE MUSICALI E TEATRALI

Per gli amanti della musica dal vivo, l’offerta è davvero ampia e di qualità: torna per l’ottava edizione Piano City Pordenone, mentre per gli appassionati di sonorità più sperimentali l’appuntamento è con ExConventoLive, la rassegna di musica elettronica e d’avanguardia promossa dalle Associazioni Convivialia e Sonic Pro. Numerosi anche gli appuntamenti promossi dalla Filarmonica Città di Pordenone e i festival musicali, dal Segovia Guitar Festival della Segovia Guitar Academy al Polinote Music Festival di Polinote, dai Ponti di Musica di Fadiesis al JazzInsieme dell’Associazione Blues in Villa, fino al Festival del Clarinetto della Scuola di Musica Città di Pordenone. Al Capitol proseguono concerti e spettacoli teatrali in collaborazione con l’Associazione Il Deposito e il Teatro Giuseppe Verdi propone come sempre un calendario ricchissimo, curato dall’Associazione Teatro Pordenone.

Sul fronte del teatro anche I Teatri della Gioventù, realizzato in collaborazione con la Scuola Sperimentale dell’Attore e Ortoteatro. Prosegue inoltre il calendario di attività presso il nuovo Cinema Don Bosco, progetto realizzato dall’Associazione Panorama in coprogettazione con ASFO e il Comune di Pordenone: cinema per famiglie e bambini e la rassegna Specchi e Finestre dedicata all’inclusività.

TERRITORIO E TEMPO LIBERO

Ampio e diversificato anche il programma dedicato alla promozione del territorio e al tempo libero:

per chi ama scoprire la città sotto nuove prospettive, il Rotary Club e il Consorzio Turismo propongono visite guidate alla scoperta dei tesori cittadini, tra natura e architettura paesaggistica. In programma anche visite guidate al Campanile del Duomo di San Marco e una novità: l’Open Day Il Pordenone: sulle tracce di Antonio de Sacchis, un calendario di visite guidate dedicato alle chiese di Sant’Ulderico a Villanova, San Lorenzo Martire a Rorai e Santi Ruperto e Leonardo a Vallenoncello, per scoprire i tesori del grande artista rinascimentale.

A marzo torna inoltre uno degli eventi più amati dal pubblico: le Giornate Nazionali di Primavera del FAI, curate dalla sezione di Pordenone, con l’apertura straordinaria di spazi museali, palazzi e dimore storiche. Chi invece preferisce il fascino dei mercatini potrà scegliere tra gli appuntamenti di fine mese con lo Svuota Soffitte, curato dall’Associazione Proloco Pordenone APS, e il mercato dell’antiquariato organizzato da Propordenone. Non mancano gli eventi di carattere sociale e benefico, come la Giornata Nazionale del Naso Rosso, né le occasioni per stare all’aria aperta, dalla passeggiata nei parchi all’International Street Food al Parco IV Novembre.

Torna anche quest’anno la Marcia in Blu, con i suoi eventi collaterali curati dalla Fondazione Bambini e Autismo di Pordenone, una manifestazione che unisce sport, sensibilizzazione e comunità. Il centro cittadino si animerà inoltre con il Mercato Europeo, mentre la Festa Sarda porterà sapori e tradizioni dell’isola nel cuore di Pordenone. Completano il quadro i numerosi appuntamenti fieristici in calendario durante l’anno.

GLI APPUNTAMENTI CON LA TRADIZIONE POPOLARE

Spazio anche agli appuntamenti che affondano le radici nella tradizione popolare locale, tra i più attesi c’è la Fortaijada, curata dalla Pro Loco Pordenone APS e la Festa sul Noncel, organizzata congiuntamente dalla Pro Loco Pordenone APS e da Propordenone. Appuntamento fisso anche con gli eventi al Parco San Valentino, animati dall’Associazione San Valentino APS.

GLI EVENTI SPORTIVI

Il calendario degli eventi sportivi vanta manifestazioni di respiro internazionale e tornei ormai entrati nella storia della città. Il calcio giovanile è protagonista con la 28ª edizione della Gallini Cup – Città di Pordenone, torneo internazionale che richiama squadre da tutta Europa e sul fronte della pallavolo torna il 44º Torneo Internazionale Cornacchia World Cup affiancato dal 20º Torneo Città di Pordenone e dal 15º Memorial Nicola Barattin, tutti curati da Insieme per Pordenone. Spazio anche al 6º Trofeo Emozione, organizzato dall’ASD Emozione. Gli appassionati di fuoristrada potranno invece cimentarsi con il Gran Tour Pedemontana 2026, a cura dei Sottomarini 4×4 APS, mentre il mondo della danza si ritroverà per lo spettacolo di fine anno accademico della SSD Dance Mob SRL. Il calendario sportivo ulteriormente, con altre iniziative ancora in fase di definizione.

ALTRI APPUNTAMENTI

In Biblioteca Civica continua il ciclo di incontri della Sezione Ragazzi “Piccole parole di carta senza barriere”, affiancato da convegni, letture e incontri tematici sia in biblioteca che nei musei cittadini. Vivaci e partecipati anche gli appuntamenti nelle biblioteche di quartiere, pensati per favorire l’aggregazione attorno alla lettura. Spazio inoltre alla 42ª edizione del Concorso Videocinema&Scuola, organizzato dal Centro Iniziative Culturali. Ad aprile in arrivo anche Faces al Palazzo del Fumetto, il festival internazionale dedicato alla caricatura. Infine, Piazza della Motta si animerà con gli spettacoli del nuovo Teatro Urbano.

UN SITO DEDICATO

Il calendario degli eventi primaverili a Pordenone è in continuo aggiornamento e molti appuntamenti sono in fase di programmazione. Per restare sempre aggiornati, consigliamo di visitare il sito dedicato primavera.comune.pordenone.it