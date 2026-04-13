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Progetto #sicurezzaVera sulla diffusione della cultura di genere. Incontro a Palazzo Mantica

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Il mondo dei bar, dei ristoranti e dei locali notturni è pronto a fare la sua parte nel contrasto alla violenza di genere. La categoria è, infatti, pronta ad entrare nel vivo con il progetto #sicurezzaVera, ideato dal gruppo imprenditrici Fipe-(federazione italiana Pubblici Esercizi), sistema Confcommercio, in sinergia con la Polizia di Stato con la quale hanno siglato un protocollo d’intesa che prevedeva il lancio del progetto in via sperimentale in 20 città.

L’iniziativa sarà presentata nel capoluogo martedì 14 aprile, con inizio alle 10, a palazzo Montereale Mantica, in corso V.Emanuele.

Si tratta di un progetto di diffusione della cultura della legalità e di formazione del personale dei pubblici esercizi, ma soprattutto di uno strumento concreto ed efficace per combattere il fenomeno della violenza che, in Italia, vede il 31,5% delle donne subire una o più aggressioni nel corso della vita.

I lavori saranno aperti da Silvia Radetti, presidente gruppo Terziario Donna di Confcommercio locale. Alla presentazione interverranno, fra gli altri, il prefetto Michele Lastella e il questore Graziella Colasanto, il commissario capo questura di Pordenone Giusy Valenti, l’assssora comunale Guglielmina Cucci, il vicepresidente vicario Fipe- Donne nazionale Donatella Bertolone, il presidente provinciale Fipe bar Fabio Cadamuro, la vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti Fvg Paola Dalle Molle.

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