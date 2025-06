Sarà realizzato presto un nuovo centro di raccolta rifiuti

PORDENONE – L’assestamento di bilancio regionale porterà notizie positive al Comune di Pordenone da poco entrato in una graduatoria che prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per la realizzazione di nuovi centri di raccolta rifiuti.

​

È lo stesso sindaco Alessandro Basso a darne comunicazione: «Recenti colloqui con l’assessore regionale Fabio Scoccimarro ci hanno fatto venire a conoscenza dell’intenzione, da parte della Regione, di finanziare gli interventi presenti all’interno dell’elenco tra cui, di conseguenza, il nostro. Si tratta di un’informazione molto importante che ci consente di programmare con serenità il futuro prossimo relativamente al ciclo integrato dei rifiuti».

​

Il primo cittadino, inoltre, pone in evidenza «Il fatto che in pochissimo tempo siamo riusciti a porci in una posizione utile a realizzare uno degli interventi cardine del nostro programma elettorale, ovvero la realizzazione di un nuovo ecocentro, che nelle nostre intenzioni ci consentirà di ridurre le lunghe file che attualmente si formano in occasione delle giornate di apertura».

​

Gli obiettivi del sindaco, tuttavia, non si limitano al decongestionare i flussi, bensì a «Rafforzare il sistema di raccolta e smaltimento rifiuti in quanto la nuova piazzola ecologica sarà moderna, efficiente, adeguata ai tempi moderni e alle più recenti procedure sulla gestione di questi. Sarà una struttura progettata, inoltre, tenendo conto di qualsivoglia innovazione cosiddetta green affinché l’ambiente sia rispettato in tutto e per tutto. La somma richieste ammonta a 1.800.000 auro, cifra di massimo rispetto e grande rilievo che dimostra l’impostazione che intendiamo dare a questo quinquennio amministrativo rivolta, in modo particolare, a dare attenzione alle politiche ambientali e alla transizione ecologica».