Scuola Alberghiera Ial di Aviano, gran finale tra cucina stellata e futuro professionale

AVIANO – Una giornata indimenticabile, tra il profumo delle torte nuziali e l’emozione di un traguardo importante: così si è concluso l’anno scolastico alla Scuola Alberghiera IAL FVG di Aviano, che ha trasformato l’esame finale dei corsi di tecnico di cucina e tecnico di sala in un autentico spettacolo di ospitalità, creatività e alta formazione.

Mercoledì 18 giugno, 26 studenti dell’ultimo anno (16 futuri chef e 10 tecnici di sala) hanno dato prova delle competenze acquisite durante il loro percorso, offrendo a ospiti, istituzioni e professionisti del settore un pranzo da ristorante stellato, costruito attorno al tema del matrimonio: un doppio “menu wedding” ideato e realizzato interamente dai ragazzi, chiuso da una scenografica torta nuziale.

L’evento, iniziato nell’aula magna con i saluti del professor Angelo Buffo e la presentazione del volume curato in collaborazione con il CRO di Aviano — una raccolta di ricette salutari elaborate dagli studenti — è stato l’occasione per celebrare non solo la fine dell’anno, ma anche un esempio concreto di integrazione tra formazione scolastica e mondo del lavoro.

Ad aprire ufficialmente la giornata è stato il presidente di IAL FVG Giulio Arbanassi, che ha sottolineato l’unicità del centro di Aviano: “È un luogo speciale – ha detto – perché, essendo anche una struttura convittuale, va oltre l’insegnamento tecnico: qui si coltiva socialità e si cresce insieme”. Parole condivise dal direttore Gabriele De Simone, che ha messo l’accento sulla forza del binomio scuola-impresa: “Solo dall’incontro tra questi due mondi possono nascere le competenze che davvero preparano al futuro”.

Non sono mancati ospiti illustri: autorità locali, come l’assessore di Aviano Marta Tonon e il sindaco di San Vito al Tagliamento Alberto Bernava, rappresentanti della Cisl regionale, delegati aziendali (tra cui Roncadin, Nonno Andrea, Electrolux) e nomi di rilievo dell’alta ristorazione, come gli chef Michele Bosco, Riccardo Celeghin, Emanuele Scarello e i maître Filippo Cancogni e Pier Dal Mas.

Durante il servizio del pranzo, gli studenti — sotto la guida dei loro insegnanti — hanno messo in mostra precisione, tecnica e spirito di squadra. Una prova d’eccellenza riconosciuta anche nei voti: tre i 100 assegnati agli studenti di sala Francesca Butnaru, Daniele Del Maschio e Chiara Pessotto.

A chiudere la giornata, tra applausi e brindisi, il simbolico taglio della torta, che ha segnato il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro per questi giovani talenti. Con la promessa, però, che i legami creati all’interno della Scuola Alberghiera IAL FVG di Aviano — ormai riconosciuta come un punto di riferimento regionale per la formazione professionale — continueranno anche al di fuori delle aule.

Una festa, un esame, una vetrina di eccellenza: così Aviano ha celebrato il futuro della ristorazione.