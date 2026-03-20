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Stefano Brusadin, la montagna perde un esperto: cordoglio di Confcommercio Pordenone

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORCIA – Ancora una tragedia della montagna. Non ha lasciato scampo a Stefano Brusadin, 65 anni, residente a Porcia e presidente del Gruppo montagna di Fiume Veneto, la tragedia che, ieri 19 marzo, a Poffabro, in Val Colvera, nel territorio comunale di Frisanco, ha colpito una figura molto stimata nel territorio pordenonese.

L’uomo, stava percorrendo con il compagno di escursione Mauro Zucchet, un pompiere in pensione di Fiume Veneto, il tratto tra Casera Valine e Casera Salincheit, a circa 1300 metri di quota, quando è scivolato su un versante esposto a nord ancora ricoperto di neve e ghiaccio, precipitando per 150 metri. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, lasciando sgomento tra amici, colleghi e appassionati.

Ex dipendente della Inossman di Maniago, Brusadin viveva a Porcia, in via Correr. Era sposato con Silvia Gallai, vicedirettrice dell’Ascom Pordenone, ed era padre di Lisa, ostetrica all’ospedale di Padova, e di Vanessa, residente a Dubai.

La sua passione per la montagna non era solo un interesse, ma una vera e propria vocazione coltivata con competenza e dedizione. Istruttore di escursionismo del CAI sezione di Sacile e presidente del Gruppo montagna di Fiume Veneto, Brusadin rappresentava un punto di riferimento per tanti appassionati.

«Non era soltanto una persona di grandi conoscenze tecniche, era prima di tutto un amico»: così lo ricordano quanti hanno condiviso con lui esperienze e percorsi.

La notizia della sua morte ha attraversato come un lampo l’intero territorio, suscitando commozione e incredulità. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia. Nella serata di ieri l’Ascom-Confcommercio di Pordenone, per voce del presidente Fabio Pillon, del direttore Luca Penna, i presidenti delle varie categorie e di tutto il personale, ha voluto esprimere la propria vicinanza, in particolare alla moglie Silvia Gallai.

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