Tennis, Atp Challenger Cordenons: esce subito il belga Coppejans

CORDENONS – Inizia subito con una sorpresa la 22° edizione dell’Atp Challenger 75 Cordenons, dotato di un montepremi da 100mila dollari, che si disputa sui campi in terra battuta dell’Eurosporting.

Il belga Kimmer Coppejans (testa di serie numero 6) è stato sconfitto dal 18enne portoghese Tiago Pereira (n.295 Atp) con il punteggio 67 75 64. Sfida altalenante che ha visto prevalere la “tigna” del promettente tennista lusitano, bravo nel gestire al meglio i punti decisivi che hanno finito per fare la differenza dopo circa 3 ore di gioco.

Esordio sul velluto per il serbo Dusan Lajovic (testa di serie numero 2) che supera senza troppi patemi il boliviano Murkel Dellien con un eloquente 61 62, troppa la differenza in campo tra i due protagonisti della sfida odierna sul centrale.

In apertura di giornata si erano conclusi gli incontri del tabellone cadetto. Lo spagnolo Max Alcala Gurri ha sconfitto il ceco Dominik Kellovsky con il punteggio di 64 62. Non tradisce il proprio ruolo di favorito delle qualificazioni il boliviano Juan Carlos Angelo Prado che domina letteralmente l’olandese De Krom per 63 60. Nell’incontro più atteso per quanto riguarda i colori azzurri Andrea Guerrieri è uscito sconfitto per 63 76 contro Nicolas Kicker. Il tennista albiceleste ha messo in campo la maggiore esperienza soprattutto nel secondo parziale, quando in svantaggio per 56 con l’italiano al servizio è riuscito ad agganciare il tie-break e a dominare per 7 punti a 1.

Martedì 5 agosto sarà una giornata densa di incontri, ben 13, per completare il primo turno del tabellone di singolare. C’è grande attesa per il debutto di Carlos Taberner, testa di serie numero 1 e attuale 84 del mondo, che debutterà non prima delle 19, sul centrale SerenaManiva contro il 20enne Federico Bondioli (n.409 Atp).

Curiosità per l’incontro tra Gonzalo Bueno e il qualificato olandese Ryan Nijboer proveniente dalle qualificazioni, il 21enne peruviano è fresco reduce dal successo nel challenger 75 di Liberec in Repubblica Ceca.

Per quanto riguarda gli altri quattro azzurri che devono ancora debuttare nel main draw: Stefano Travaglia (numero 8 del seeding friulano) se la vedrà con l’ucraino Oleg Prihodko, Lorenzo Giustino affronterà lo spagnolo Max Alcala Gurri, infine le wild card Gabriele Piraino (reduce dal quarto torneo Itf vinto nel 2025) e Carlo Alberto Caniato se la vedranno rispettivamente con il ceco Andrew Paulson e l’olandese Jelle Sels.

RISULTATI PRIMO TURNO TABELLONE PRINCIPALE:

Tiago Pereira (POR) b. [6] Kimmer Coppejans (BEL) 67 (7) 75 64

[2] Dusan Lajovic (SRB) b. Murkel Dellien (BOL) 61 62

Federico Arnaboldi (ITA) vs Cedrik-Marcel Stebe (GER) 36 16

RISULTATI TURNO FINALE QUALIFICAZIONI:

[2] Nicolas Kicker (ARG) b. Andrea Guerrieri (ITA) 63 76 (1)

[3] Zdenek Kolar (CZE) b. [7] Eric Vanshelboim (UKR) W.O.

[1] [Alt] Juan Carlos Prado Angelo (BOL) b. [11] Michiel De Krom (NED) 63 60

[4] Mariano Kestelboim (ARG) b. [9] Michael Vrbensky (CZE) 64 46 61

[5] Max Alcala Gurri (ESP) b. [12] Dominik Kellovsky (CZE) 64 62

[6] Ryan Nijboer (NED) b. Sebastian Sorger (AUT) 61 64