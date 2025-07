Terziario Fvg: la fiducia delle imprese sale ai livelli pre Covid

FVG – Nel terziario del Friuli Venezia Giulia, la fiducia generale delle imprese del terziario è in salita. Anzi, ha recuperato i livelli pre Covid e la previsione in prospettiva secondo semestre è in ulteriore miglioramento. Pure nella provincia di Gorizia: segnale forte degli effetti positivi dell’evento Go! 2025 che unisce il capoluogo con Nova Gorica.

L’INDAGINE

È la sintesi del direttore scientifico di Format Research Pierluigi Ascani all’interno della presentazione di “Tendenze congiunturali recenti e aspettative delle imprese del terziario nei primi sei mesi del 2025”, l’Osservatorio curato per Confcommercio Fvg e illustrato presso la Fondazione Villa Russiz a Capriva del Friuli in occasione dell’evento “Le imprese al centro – prospettive regionali tra dati e riforme”, presenti anche le diverse categorie che animano la rappresentanza di Confcommercio Fvg.

IL TREND DELLA FIDUCIA

L’indice di fiducia generale delle imprese del terziario Fvg, ha spiegato appunto Ascani, «si conferma sopra la media del terziario italiano. Ma in miglioramento è anche la fiducia nell’andamento della propria attività economica, con un incremento dell’indice di ulteriori 9 punti entro la fine della prima metà dell’anno. Evidentissimi i risultati del Fvg, di gran lunga superiori al resto del terziario Italia».

TRAINO TURISMO

Nel dettaglio, con un sostanziale ritorno ai valori precedenti i duri anni della pandemia, l’indagine di Confcommercio Fvg-Format Research fa emergere il confermato ruolo di traino del turismo. Come del resto evidenziano i dati raccolti da PromoTurismo Fvg e resi disponibili dall’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini: «Da gennaio a maggio del 2025 si è registrato un ulteriore incremento delle presenze turistiche in Regione pari al +3,8%, raggiungendo quota 2,7 milioni in numeri interi, in aumento rispetto al già dato record del 2024 (anno poi chiuso con oltre 10,3 milioni di presenze)».

RICAVI

Tornando all’indagine di Confcommercio Fvg, alla fine del mese di giugno 2025 gli imprenditori del terziario Fvg prevedono un consistente incremento dei ricavi: +10 punti rispetto al primo trimestre e +16 punti rispetto alla media del terziario Italia.

OCCUPAZIONE

L’occupazione, sempre relativa alle imprese rappresentate da Confcommercio, si mantiene stabile, con prospettive di crescita ulteriore in vista della stagione estiva.

PREZZI FORNITORI

Stabile – ovvero ancora non positivo – è invece il giudizio degli imprenditori riguardo i prezzi praticati dai propri fornitori che non accennano a diminuire. La medesima tendenza viene rilevata a livello nazionale.

CREDITO

In miglioramento, in congiuntura e in previsione, è poi il giudizio delle imprese del terziario sulla capacità delle imprese di far fronte al proprio fabbisogno finanziario. Sostanzialmente stabile la percentuale di imprese che hanno fatto richiesta di credito nei primi mesi dell’anno (18%) e di chi ha visto accogliere interamente la propria domanda (57%). Credito che è stato richiesto per ragioni di liquidità e cassa (62,1%), mentre circa una impresa ogni tre del terziario Fvg ha chiesto credito per effettuare investimenti. Si riduce la percentuale delle imprese che hanno chiesto credito per la ristrutturazione del debito.

IL COMMENTO DI CONFCOMMERCIO FVG

«I dati dell’Osservatorio congiunturale – è la sintesi del presidente di Confcommercio Fvg Gianluca Madriz, con i colleghi delle Confcommercio di Pordenone, Fabio Pillon, Trieste, Antonio Paoletti, e Udine, Giovanni Da Pozzo – confermano ciò che le nostre imprese ci raccontano ogni giorno: il terziario del Fvg sta vivendo un momento di ripresa solido e concreto. La fiducia degli imprenditori è in crescita costante, con aspettative ancora più positive per i prossimi mesi. Il settore del turismo, in particolare, si conferma trainante, contribuendo in modo determinante alla performance economica della nostra regione, ben al di sopra della media nazionale.

Tuttavia, non possiamo abbassare la guardia. I costi delle forniture restano elevati e le imprese continuano ad affrontare sfide complesse sul fronte del credito e della liquidità. Confcommercio Fvg, che da mesi lavora in collaborazione con la Regione per la riscrittura della legge del commercio e del turismo, continuerà a lavorare al fianco delle aziende per rafforzare questo trend positivo, sostenendo politiche di sviluppo e semplificazione che rendano il nostro sistema ancora più competitivo e resiliente».

IL COMMENTO DELL’ASSESSORE

«In questi anni – osserva l’assessore Bini – il binomio tra turismo e commercio si è rafforzato, fino a diventare un fattore trainante per l’economia locale. È proprio in virtù di questa crescita che la Regione si appresta a varare il nuovo disegno di legge unitario sul terziario, una norma fortemente innovativa che per la prima volta in Italia comprenderà insieme le discipline del commercio e del turismo. L’obiettivo è ambizioso: semplificare la legislazione vigente – che al momento risulta “sparsa” in 14 norme diverse, tra leggi di settore e successive integrazioni e modifiche – e operare in un’ottica di promozione integrata del territorio, garantendo centralità e sostegno al comparto. Puntiamo a far approdare il testo in Consiglio regionale a inizio autunno. Il percorso di stesura degli ultimi mesi ha visto la fondamentale e fattiva collaborazione delle associazioni di categoria: questa virtuosa sinergia tra pubblico e privato è alla base della crescente e rinnovata fiducia delle imprese».