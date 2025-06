Una donna muore dopo scontro frontale della sua auto con un tir

Zoppola – Una donna è morta in un incidente stradale accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, 9 giugno, lungo la strada statale 13 Pontebbana nel territorio del comune di Zoppola (Pordenone).

Per cause in corso di accertamento, la vettura condotta dalla vittima si è scontrata frontalmente con un Tir. L’impatto è stato violentissimo: la donna è deceduta all’istante. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre la donna dall’abitacolo.

I sanitari inviati dalla centrale operativa Sores Fvg hanno potuto soltanto constatare il decesso. Illeso ma sotto choc l’autista del mezzo pesante. Pesanti sono stati i disagi alla circolazione per consentire i soccorsi, i rilievi, la rimozione dei mezzi coinvolti e la bonifica della carreggiata.

Foto: Ansa.