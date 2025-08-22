22 C
Una nuova rubrica dedicata all’eccellenza italiana “Made in Italy”

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Screenshot

Una nuova rubrica dedicata all’eccellenza italiana”MADE IN ITALY”
In collaborazione con l’autore Enrico Sgariboldi, Pordenoneoggi.it e Ilfriuliveneziagiulia.it

Preparatevi a scoprire le storie straordinarie che fanno grande il nostro Paese. La nuova rubrica “Made in Italy” sta per debuttare sulle pagine di Pordenone Oggi e ilfriulivenegiagiulia, portando i lettori in un viaggio affascinante attraverso l’eccellenza, l’innovazione e la tradizione che contraddistinguono il genio italiano.
Cosa vi aspetta:
🏭 IMPRESE VINCENTI – Dalle PMI familiari ai colossi industriali che conquistano i mercati mondiali
👥 STORIE DI SUCCESSO – Imprenditori visionari che hanno trasformato le loro idee in realtà
🎨 ARTE E ARTIGIANATO – Maestri che tramandano saperi antichi con spirito innovativo
🌱 SOSTENIBILITÀ E FUTURO – Come l’Italia guida la transizione verso un’economia più verde
🍷 TERRITORIO E TRADIZIONI – Le eccellenze locali che rappresentano l’Italia nel mondo

L’autore: Enrico Sgariboldi
Enrico Sgariboldi, scrittore ed ex presidente di ACLITerra Lombardia, esperto di agritech, porta la sua esperienza e la sua passione per raccontare l’Italia che eccelle, innova e ispira. Con uno stile coinvolgente e un occhio attento ai dettagli, vi guiderà alla scoperta delle realtà che fanno orgoglioso il nostro “Made in Italy”.

📅 STAY TUNED
La rubrica debutterà nelle prossime settimane. Non perdete l’occasione di scoprire le storie che rendono unico il nostro Paese.
📰 Seguiteci su:
• Pordenone Oggi
• ilfriulivenegiagiulia

Perché dietro ogni eccellenza italiana c’è sempre una storia da raccontare.
#MadeInItaly100percento #PordenoneOggi #IlFriuliVeneziaGiulia #EnricoSgariboldi

