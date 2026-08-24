Il giardino è l’estensione della casa: consigli per un design inaspettato

Il giardino contemporaneo è parte dello stesso progetto abitativo, un ambiente da vivere durante tutte le stagioni che possono creare una continuità sorprendente tra interno ed esterno, trasformando il giardino in una stanza a cielo aperto, personale e sofisticata.

Come trasformare il giardino in bello e funzionale

Un pranzo all’aperto potrebbe avere esigenze diverse rispetto a una zona dedicata alla lettura, così come uno spazio destinato alla convivialità avrà bisogno di un’organizzazione differente rispetto a un angolo più intimo.

Prima di scegliere tavoli, sedute e complementi, è opportuno osservare il giardino come farebbe un interior designer con una stanza: individuare i punti di passaggio, le zone più luminose, quelle naturalmente ombreggiate e le prospettive che meritano di essere valorizzate.

La funzionalità si ragiona su elementi:

una zona dining vicina alla casa, comoda da raggiungere durante i pasti;

un’area lounge più appartata, con sedute profonde e tessuti outdoor;

percorsi che accompagnano lo sguardo e collegano le diverse parti del giardino;

punti luce differenti, pensati per creare atmosfera oltre che sicurezza;

elementi contenitori capaci di mantenere l’ordine senza diventare protagonisti.

Oltremodo gli spazi di servizio possono essere progettati con maggiore attenzione estetica. Le casette di legno dal design contemporaneo possono offrire una funzionalità sorprendentemente versatile diventando un deposito per gli attrezzi, uno spazio per biciclette e arredi stagionali, un piccolo laboratorio creativo oppure un angolo dedicato al lavoro:online si trovano molte offerte di casette da giardino, ad esempio qui trovi quelle di casacasette.it

Anche il verde merita di essere considerato come parte del progetto. Si potrebbero alternare specie dalle diverse altezze, lasciare alcune aree più spontanee e utilizzare grandi vasi per creare quinte vegetali.

Dalla casa al giardino, i consigli per un’estensione di design unica

Nel momento in cui interno ed esterno vengono progettati come parti dello stesso ambiente, il confine tra soggiorno e giardino diventa sottile e l’arredo fa la differenza.

Riprendere un materiale e trasformarlo

Se il soggiorno utilizza una pietra naturale, per esempio, la stessa materia può comparire in una pavimentazione esterna o in un muretto. Il legno può invece tornare attraverso una pedana, una pergola o dettagli architettonici.

Non è necessaria la perfetta corrispondenza: è proprio la variazione della stessa materia a creare profondità.

Disegnare una quinta invece di una semplice recinzione

Una recinzione è più interessante se viene concepita come una vera quinta architettonica: una parete materica, una sequenza di pannelli in legno o una struttura metallica alleggerita dal verde offrono delle piccole oasi di privacy alternative che non “chiudono” la prospettiva.

Scegliere un pezzo iconico

Non tutto deve essere coordinato. Un’unica seduta importante, una lampada scultorea, un tavolo dalle proporzioni generose o una chaise longue dal design deciso possono diventare il punto focale dell’intero spazio.

Creare una stanza senza pareti

L’idea più interessante è forse quella di progettare il giardino attraverso “stanze” prive di muri. Un tappeto outdoor può delimitare una zona lounge, un gruppo di alberi può creare una quinta naturale,mentre una pergola può definire un ambiente destinato al pranzo. Il risultato finale è interessante, affascinante e personalizzato.