Le nuove filiere formative in Fvg. Il percorso nei servizi commerciali, nel turismo e nell’agroalimentare

FVG – Un profondo e radicale cambiamento per i percorsi di istruzione e formazione professionale che coinvolge anche la regione del Friuli Venezia Giulia.

Tramite l’approvazione della riforma Valditara(121/2024) del luglio scorso, che istituisce le “filiere formative tecnologico professionali”, sono stati infatti inseriti importanti cambiamenti a favore del futurodegli allievi che scelgono un percorso formativo professionale.

Gli studenti, alla fine dei percorsi quadriennali, otterranno un diploma professionale e potranno accedere direttamente ai corsi degli Istituti Tecnologici Superiori – oggi denominati ITS Academy – collaborando con diverse aziende del settore inerente al proprio percorso.



Inoltre, avranno la possibilità di sostenere l’esame di maturità dopo soli 4 anni anziché i 5 attuali, per poi accedere all’Università.

Nello specifico, il percorso della filiera dei servizi commerciali consente di svolgere attività relative agli ambiti della predisposizione e organizzazione del punto vendita, acquisendo competenze per la realizzazione del piano di acquisti, dell’amministrazione d’esercizio ed alla gestione dei rapporti con il cliente.

La formazione di tecnico della distribuzione e dei servizi commerciali è attiva presso IAL FVG Pordenone, Gorizia; CIOFS Trieste, e in rete con ITS Academy Malignani Udine, ITS Academy Alto Adriatico Pordenone e ITS Academy Accademia nautica Trieste.

La figura opera nella gestione delle attività di vendita e distribuzione, collaborando a rendere funzionale e attrattiva l’area di vendita. Assiste il cliente fornendo consulenza sui prodotti. Partecipa alla pianificazione e gestione di acquisti e assortimenti monitorando gli ordini e il ciclo di approvvigionamenti. Interagisce con la clientela utilizzando diversi strumenti inclusi i social media.

Per quanto riguarda la filiera del turismo, vi è la possibilità di diventare tecnico per lo sviluppo del turismo internazionale, attivo presso IAL FVG Pordenone, Udine; e tecnico della ricettività alberghiera presso IAL FVG Latisana (UD), in rete con ITS Academy Malignani Udine.

Lo studente opera nell’accoglienza, nella gestione e nella promozione di eventi e servizi turistici (strutture ricettive, imprese per la promozione e lo sviluppo turistico, agenzie di incoming e outgoing). Interagisce con la clientela in modo diretto e indiretto, anche tramite social media, per comunicazioni e contenuti informativi.

Si occupa dell’organizzare eventi seminariali e congressuali, curando la gestione operativa dell’iniziativa e gli eventuali servizi abbinati.

A questa figura, si affianca quella del tecnico della ricettività alberghiera, nel percorso attivo presso IAL FVG Latisana (UD), e in rete con ITS Academy Malignani Udine.Quest’ultimo interviene nella gestione dei servizi di accoglienza e ospitalità in strutture alberghiere e ricettive, con un forte orientamento alla qualità del servizio e alla soddisfazione del cliente.

Per la filiera dell’agroalimentare, sono previste tre tipologie di figure professionali: il tecnico della produzione di prodotti agroalimentari, attivo presso CEFAP Codroipo (UD); il tecnico della produzione di pasticceria e prodotti da forno attivo presso CIVIFORM Cividale (UD); e il tecnico della panificazione attivo presso FONDAZIONE OSF Pordenone, in rete con ITS Academy Volta Trieste e ITS Academy Alto Adriatico Pordenone.

Gli studenti apprendono a contribuire al presidio del processo di trasformazione agroalimentare nel settore indicato sia artigianale che industriale (Pasticceria, Panificazioni, Produzioni agroalimentari). Collaborano all’approvvigionamento e allo stoccaggio delle materie prime e dei prodotti realizzati, con competenze di controllo di prodotto e di relazione con i fornitori.

Il termine ufficiale di iscrizione ministeriale è il 10 febbraio 2025. Tuttavia, le iscrizioni per i percorsi IeFP sono sempre aperte, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per iscriversi è sufficiente contattare la scuola presso la quale si svolge il corso interessato, e successivamente un apposito servizio di orientamento guiderà nella procedura di iscrizione cartacea.

Contatti per i percorsi di filiera servizi commerciali:

“Tecnico della distribuzione e dei servizi commerciali” attivo presso IAL FVG Pordenone ([email protected] – 0434 505411), IAL FVG Gorizia ([email protected] – 0481 534294); CIOFS Trieste ([email protected] – 040 774269);

Contatti per i percorsi di filiera turismo:

“Tecnico per lo sviluppo del turismo internazionale” attivo presso IAL FVG Pordenone ([email protected] – 0434 505411), IAL FVG Udine ([email protected] – 0432 626111);

“Tecnico della ricettività alberghiera” attivo presso IAL FVG Latisana (UD) ([email protected]– 0431 512021);

Contatti per i percorsi di filiera agroalimentare:

“Tecnico della produzione di prodotti agroalimentari” attivo presso CEFAP Codroipo (UD) ([email protected]– 0432 821111)

“Tecnico della produzione di pasticceria e prodotti da forno” attivo presso CIVIFORM Cividale (UD) ([email protected] – 0432 705811)

“Tecnico della panificazione” attivo presso FONDAZIONE OSF Pordenone ([email protected] – 0434 361470)

