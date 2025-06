Nuova apertura studio tatuaggi a Pordenone

PORDENONE – Dopo due anni di lavoro e dedizione nella storica sede di Vicolo delle Acque 8, il tatuatore Marson Patrick corona un sogno ambizioso: Marshall Tattoo si trasferisce in uno spazio più ampio e strutturato, in via Tessitura 15 a Pordenone. Quella che era nata come un’impresa individuale, portata avanti con passione e determinazione, diventa oggi una realtà consolidata, con un team di artisti specializzati in diversi stili.

Il nuovo studio rappresenta non solo una crescita professionale, ma anche il frutto dell’impegno costante di Patrick, che ha trasformato la sua visione in un punto di riferimento per l’arte del tatuaggio.